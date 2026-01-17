Rapsodija! Manchester United oduševio pod novim trenerom i slavio u derbiju

To je inače bila prva utakmica na klupi Michaela Carricka koji je kao privremeni trener zamijenio Rubena Amorima . Njegova momčad u utakmicu je ušla nevjerojatno agresivno i čvrsto. U prvom dijelu su zaredali dva gola iz nedozvoljene pozicije i pogođenu gredu dok City nije bio uvjerljiv.

U nastavku se dogodila prava rapsodija. Bryan Mbeumo zabio je za 1-0 nakon što je sjajnom završnicom iskoristio asistenciju raspoloženog Bruna Fernandesa. Na 2-0 povisio je Patrick Dorgu i time zaključio situaciju.

Sve u svemu, United je bio apsolutno nadmoćan. Bila je to potpuno druga verzija momčadi, onu koju navijači nisu jako dugo gledali. Ovom predstavom Crveni vragovi su, barem privremeno, skočili među Top 4.

Još je rano za znati kako će izgledati ostatak Carrickova mandata, no prvi znakovi su itekako pozitivni.