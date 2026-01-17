Ove dvije zvijezde su na udaru navijača Reala, žestoko su izviždani

Atmosfera je dodatno napeta nakon niza loših rezultata i promjena na klupi. Real je u kratkom razdoblju upisao dva uzastopna poraza, protiv Barcelone i Albacetea, što je kod dijela navijača izazvalo otvoreni bijes. Sve se dodatno prelilo i na tribine zbog odlaska Xabija Alonsa, kojeg je naslijedio Álvaro Arbeloa.

Posebno su na udaru bile dvije najveće zvijezde momčadi: Vinícius Júnior i Jude Bellingham. Upravo su njih dvojica, prema raspoloženju dijela navijača, postali simbol svega što je pošlo po zlu u posljednjim tjednima, a dio publike ih izravno povezuje i s odlaskom Alonsa s trenerske pozicije.