Ove dvije zvijezde su na udaru navijača Reala, žestoko su izviždani

S.Č.

17.01.2026 u 15:36

Albacete - Real
Albacete - Real Izvor: Profimedia / Autor: Marina Frutos/PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Nogometaši Real Madrida dočekani su na stadionu Santiago Bernabéu gromoglasnim zvižducima uoči utakmice 20. kola Primere protiv Levantea. Negodovanje se čulo već pri izlasku momčadi na zagrijavanje, a nastavilo se i na početku susreta.

Atmosfera je dodatno napeta nakon niza loših rezultata i promjena na klupi. Real je u kratkom razdoblju upisao dva uzastopna poraza, protiv Barcelone i Albacetea, što je kod dijela navijača izazvalo otvoreni bijes. Sve se dodatno prelilo i na tribine zbog odlaska Xabija Alonsa, kojeg je naslijedio Álvaro Arbeloa.

Posebno su na udaru bile dvije najveće zvijezde momčadi: Vinícius Júnior i Jude Bellingham. Upravo su njih dvojica, prema raspoloženju dijela navijača, postali simbol svega što je pošlo po zlu u posljednjim tjednima, a dio publike ih izravno povezuje i s odlaskom Alonsa s trenerske pozicije.

