Guardiola otkrio kojih je šest igrača vječno u povijesti nogometa

Pep Guardiola tijekom svoje trenerske karijere radio je s nekima od najvećih nogometaša svih vremena. Sa Manchester Cityjem, Barcelonom i Bayernom osvajao je najveće trofeje, a 2023. godine postao je prvi trener koji je dvaput osvojio trostruku krunu, kada je Cityju donio i dugo čekani naslov u Ligi prvaka.

Lionel Messi, Erling Haaland, Andrés Iniesta i Robert Lewandowski samo su dio elitnog društva koje je igralo pod Guardiolom. Upravo zbog sposobnosti da iz vrhunskih igrača izvuče maksimum, Španjolac se smatra jednim od najvećih trenera u povijesti.

Ipak, kada je 2022. godine govorio o najboljim nogometašima svih vremena, Guardiola je izdvojio samo šestoricu – igrače za koje smatra da će, kako je rekao, ‘biti vječni’.

‘Oni su godinama radili nevjerojatne stvari. Takvi igrači čine naš posao boljim i ostavljaju osjećaj koji ljudi pamte zauvijek’, poručio je Guardiola.

Lionel Messi

Messi je bio neizbježan izbor. Najbolje razdoblje karijere proveo je upravo pod Guardiolom u Barceloni, gdje je dosegnuo vrhunac svjetskog nogometa. Guardiola je više puta isticao da je Messi jedinstven fenomen kakav se više neće ponoviti, a kruna karijere stigla je osvajanjem svjetskog naslova s Argentinom 2022. godine.

Cristiano Ronaldo

Iako nikada nije igrao pod Guardiolom, Cristiano Ronaldo bio je njegov najveći suparnik tijekom godina El Clásica. Guardiola je oduvijek otvoreno govorio o poštovanju prema Ronaldu, naglašavajući da je njegovo rivalstvo s Messijem obilježilo cijelu jednu nogometnu eru.

Pelé

Pelé je, prema Guardioli, figura koja nadilazi nogomet. Njegov utjecaj na igru, ali i na društvo, ostavio je neizbrisiv trag, a Guardiola ga je opisao kao naslijeđe o kojem će se govoriti poput velikog filma ili knjige – generacijama.

Diego Maradona

Maradona je bio nogometni genij i simbol strasti. Njegova kreativnost, karizma i sposobnost da sam odlučuje utakmice učinile su ga jednim od najposebnijih igrača koje je svijet vidio, a Guardiola ga smatra nezaobilaznim dijelom nogometne povijesti.

Johan Cruyff

Cruyff je imao presudan utjecaj i na Guardiolinu igračku i trenersku filozofiju. ‘Prije Cruyffa nisam znao ništa o nogometu’, rekao je Guardiola, naglašavajući koliko je Nizozemac promijenio način razmišljanja o igri, kako na terenu, tako i na klupi.

Franz Beckenbauer

Jedini obrambeni igrač na popisu, Beckenbauer je za Guardiolu bio savršen nogometaš – vođa, taktičar i simbol elegancije. Njegova sposobnost da poveže obranu i napad učinila ga je jednim od najutjecajnijih igrača u povijesti igre.