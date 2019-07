Kramarić i dalje nemilosrdno trpa, no hoće li zaista ostati u Hoffenheimu?

Andrej Kramarić vratio se s godišnjeg odmora zabivši pogodak u prijateljskoj utakmici između Hoffenheima i Braunschweiga, ali ostaje otvoreno hoće li ostati u Bundesligi i sljedeće sezone...

Kramarić je nakon toga otišao na zasluženi godišnji odmor krajem lipnja i početkom srpnja, a vratio se u svom stilu ove subote u dvoboju protiv Eintracht Braunschweiga u kojem je u 33. minuti postigao prvi gol na susretu. Hoffenheim je pobijedio s glatkih 3:0.

Time je Andrej ponovo skrenuo pozornost na sebe tijekom ljetnog prijelaznog roka u kojem ga se dosta povezivalo s talijanskim Milanom, ali i Bayernom.

Ako Kramarić unatoč tome ostane u Hoffenheimu, to bi mu bila već peta sezona u klubu koji ovaj put nije izborio nastup u europskim natjecanjima, a ostao je i bez trenera Juliana Nagelsmanna koji se preselio u Leipzig.

'Osjećam se kao doma, cijene me u klubu, cijene me navijači. Dodatni problem je to što je odšteta visoka, a i moja primanja nisu malena,' izjavio je početkom lipnja u intervjuu za tportal, čime je dao naslutiti da mu transfer ipak nije prioritet.

No, ostaje potpuno neizvjesno u kojem će klubu Kramarić igrati sljedeće sezone i ostaje nam do kraja prijelaznog roka pratiti kako će se razvijati situacija...