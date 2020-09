Kraj za Bornu Ćorića, koji je dopustio domaćem predstavniku da dođe do jedne od najvećih pobjeda u karijeri

Hrvatski tenisač Borna Ćorić nije se uspio plasirati u 3. kolo ATP turnira iz serije Masters 1000 u Rimu, bolji od njega je u dvoboju 2. kola nakon dva sata i 23 minute igre bio Talijan Stefano Travaglia sa 7:6 (2), 7:5.

Ćorić u dvoboju protiv 84. igrača svijeta, koji je prije turnira u Rimu ostvario tek 12 pobjeda u 35 mečeva na ATP Touru, nije igrao na razini na kojoj je bio na nedavnom US Openu ili u susretu 1. kola protiv Čileanca Garina. Naš je igrač previše griješio u ključnim trenucima te je 28-godišnji Travaglia ostvario jednu od najvećih pobjeda u karijeri.

Iako je kod rezultata 4:4 u prvom setu izgubio servis, Ćorić je u sljedećoj igri spasio tri vezane set lopte Travaglije prije no što je vratio 'break', no u odlučujućoj igri je Travaglia nakon 2:2 spojio pet uzastopnih poena i ipak riješio tu dionicu u svoju korist.

U drugom je setu Ćorić prvi ostvario 'break' povevši sa 2:1, no nakon rezultata 4:2 u njegovu korist do kraja je susreta čak dva puta gubio igre na svoj početni udarac pa je Travaglia s osvojenih pet od posljednjih šest gemova stigao do velike pobjede.

Ranije u srijedu se drugi hrvatski predstavnik u Rimu Marin Čilić plasirao u osminu finala Apobjedom protiv jedanaestoga igrača svijeta Belgijanca Davida Goffina sa 6:2, 6:2. Bio je ovo njihov deveti međusobni dvoboj i peta pobjeda Čilića, a zanimljivo je da je Čilić Goffina pobijedio u Rimu i 2017. godine, također s 2-0 u setovima.

U osmini finala Čilić čeka pobjednika dvoboja Norvežanina Carstena Ruuda (ATP 34.) i Talijana Lorenza Sanoga (ATP 46.),