Kovačević odbio odgovoriti na jedno pitanje: 'Malo je glupo...'

Nakon utakmice trener Dinama Mario Kovačević dobio je pitanje o španjolskom stoperu Seriju Dominguezu. Mnogi su nezadovoljni njegovim nastupima, a Kovačević je dobio pitanje: Smatra li da branič često griješi i da bi trebao preseliti na klupu?

'Malo mi je glupo to pitanje. Ne bih na to odgovarao. Odigrali smo zadnju utakmicu u hrvatskoj ligi gdje nam suparnik nije pucao po golu. Mlad je igrač i popravit će to.'

Dinamo će zaostatak od dva gola u Belgiji loviti narednog četvrtka.