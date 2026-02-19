EUROPSKA LIGA

Kovačević odbio odgovoriti na jedno pitanje: 'Malo je glupo...'

A.H.

19.02.2026 u 21:42

Mario Kovačević
Mario Kovačević Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Dinamo je u prvoj utakmici play-offa Europske lige izgubio 1:3 od Genka.

Nakon utakmice trener Dinama Mario Kovačević dobio je pitanje o španjolskom stoperu Seriju Dominguezu. Mnogi su nezadovoljni njegovim nastupima, a Kovačević je dobio pitanje: Smatra li da branič često griješi i da bi trebao preseliti na klupu?

'Malo mi je glupo to pitanje. Ne bih na to odgovarao. Odigrali smo zadnju utakmicu u hrvatskoj ligi gdje nam suparnik nije pucao po golu. Mlad je igrač i popravit će to.'

Dinamo će zaostatak od dva gola u Belgiji loviti narednog četvrtka.

