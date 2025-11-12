Klub iz SHNL-a poludio na suđenje: '557 dana jednostavno nije normalno'

Nogometašima Slaven Belupa, tvrde iz kluba, već 557 dana nije dosuđen kazneni udarac, a posljednji put pucali su s bijele točke još u svibnju 2024. godine.

U ponedjeljak su iz kluba objavili službeno priopćenje u kojem prozivaju suce i VAR sobu, navodeći da se radi o nevjerojatnom nizu koji nema presedana u europskom nogometu.



‘Nogometaši Slaven Belupa zadnji prvenstveni udarac s bijele točke imali su 4. svibnja 2024. godine, prije točno 557 dana, odnosno gotovo 19 mjeseci. Od tada su prošla 52 kola, cijela jedna sezona i gotovo polovica još jedne’, stoji u priopćenju kluba.

Bio je to dvoboj 33. kola SuperSport HNL-a protiv Gorice, u kojem je Benedik Mioč zabio za 4:1. Od tada, tvrde u Koprivnici, unatoč brojnim prekršajima u kaznenom prostoru, nijedan jedanaesterac više nije dosuđen u njihovu korist.

‘Nije da u tom razdoblju nismo zaslužili jedanaesterac, nego nam ga jednostavno nisu dosudili. Primjera je bilo mnogo, a Sudačka komisija HNS-a nekoliko je puta naknadno potvrdila da smo bili oštećeni’, poručuju iz kluba.

Novi sporni trenutak na Maksimiru

Najnoviji povod za nezadovoljstvo dogodio se prošle subote na Maksimiru. U 73. minuti utakmice protiv Lokomotive, igrač Slaven Belupa Igor Lepinjica pao je u kaznenom prostoru nakon duela s domaćim braničem. Sudac Mateo Erceg, međutim, nije pokazao na bijelu točku, a intervencije iz VAR sobe nije bilo.