Klub iz SHNL-a poludio na suđenje: '557 dana jednostavno nije normalno'

S.Č.

12.11.2025 u 15:01

Slaven - Lokomotiva
Slaven - Lokomotiva Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot
U Koprivnici vlada veliko nezadovoljstvo suđenjem nakon subotnje utakmice protiv Lokomotive na Maksimiru.

Nogometašima Slaven Belupa, tvrde iz kluba, već 557 dana nije dosuđen kazneni udarac, a posljednji put pucali su s bijele točke još u svibnju 2024. godine.

U ponedjeljak su iz kluba objavili službeno priopćenje u kojem prozivaju suce i VAR sobu, navodeći da se radi o nevjerojatnom nizu koji nema presedana u europskom nogometu.

‘Nogometaši Slaven Belupa zadnji prvenstveni udarac s bijele točke imali su 4. svibnja 2024. godine, prije točno 557 dana, odnosno gotovo 19 mjeseci. Od tada su prošla 52 kola, cijela jedna sezona i gotovo polovica još jedne’, stoji u priopćenju kluba.

Bio je to dvoboj 33. kola SuperSport HNL-a protiv Gorice, u kojem je Benedik Mioč zabio za 4:1. Od tada, tvrde u Koprivnici, unatoč brojnim prekršajima u kaznenom prostoru, nijedan jedanaesterac više nije dosuđen u njihovu korist.

‘Nije da u tom razdoblju nismo zaslužili jedanaesterac, nego nam ga jednostavno nisu dosudili. Primjera je bilo mnogo, a Sudačka komisija HNS-a nekoliko je puta naknadno potvrdila da smo bili oštećeni’, poručuju iz kluba.

Novi sporni trenutak na Maksimiru

Najnoviji povod za nezadovoljstvo dogodio se prošle subote na Maksimiru. U 73. minuti utakmice protiv Lokomotive, igrač Slaven Belupa Igor Lepinjica pao je u kaznenom prostoru nakon duela s domaćim braničem. Sudac Mateo Erceg, međutim, nije pokazao na bijelu točku, a intervencije iz VAR sobe nije bilo.

‘Još je čudnija reakcija ljudi iz VAR sobe, u kojoj je glavnu riječ imao Ivan Bebek. Nisu vidjeli prekršaj ni nakon pregleda iz nekoliko kuteva i u usporenim snimkama, iako je jasno da domaći branič nije dirao loptu, ali je zato nogom sapleo Lepinjicu’, stoji u priopćenju.

‘Jednake kriterije za sve’

U Slaven Belupu ističu kako ne traže privilegije, već isključivo jednake kriterije za sve klubove.

‘Tražit ćemo dosljedno suđenje i nadamo se da se ovakve pogreške više neće ponavljati, jer 19 mjeseci bez jedanaesterca jednostavno nije normalno’, zaključili su iz koprivničkog prvoligaša.

