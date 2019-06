Khabib potpisao novi UFC ugovor uz jednu posebnu klauzulu koja je nadmašila i najbogatijeg

Istog dana kad mu je službeno potvrđena UFC 242 borba protiv Dustina Poiriera, Khabib Nurmagomedov potpisao je novi UFC ugovor, kojim je itekako naplatio svoju poraslu popularnost. Osim toga, ugovor sadrži posebnu klauzulu u slučaju borbe protiv Georgesa St-Pierrea

Kao dodatak službene potvrde nastupa na UFC 242, Khabib Nurmagomedov potpisao je novi ugovor s UFC-om. Prvi je o tome obavijestio Brett Okamoto s ESPN-a, a rekao je kako informacija dolazi direktno od Khabibovog menadžera, Alija Abdelaziza.

Uvjeti nisu javno otkriveni, no saznaje se kako unutar ugovora postoji posebna klauzula po pitanju borbe koju Khabib najviše želi, one protiv Georgesa St-Pierrea. Kanađanin se umirovio nakon što su propali pregovori oko te borbe, no nije za otpisati njegov povratak ukoliko je to moguće ostvariti, piše Fight Site.