Katastrofalni uvjeti, mizeran broj gledatelja i luda utakmica u Kranjčevićevoj

U prvoj subotnjoj utakmici 26. Kola HT Prve lige, igranoj u Kranjčevićevoj Inter je svladao Lokomotivu 3:2 iako je gubio 0:2

Zbog velike količine padalina susret je bio upitan, no sudac Strukan je donio odluku da se može igrati, a mi smo zatim vidjeli dvoboj pun uzbuđenja.

Prije svega treba čestitati igračima obje momčadi što su pružili dopadljiv nogomet s obzirom na uvjete. Na tribinama je bio mizeran broj gledatelja, uoči prvog sučevog zvižduka 27, što zaista može biti demotivirajuće za same nogometaše, a uz to je travnjak bio u katastrofalnom stanju, na nekim mjestima totalno potopljen pa nije bilo lako nešto odigrati. No dečki s obje strane terena dali su sve do sebe.