NK Osijek je broj jedan klub u državi; otkriveno i koliko su milijuna 'ubrizgali' novi vlasnici

Predsjednik Uprave NK Osijek Ivan Meštrović održao je konferenciju za novinare te govorio o rezultatima seniorske momčadi, treneru Zoranu Zekiću, nezadovoljstvu dijela navijača, planovima kluba, uloženim milijunima, novom stadionu, izgradnji kampa...

Potom je Meštrović govorio o konkretnim infrastrukturnim projektima.

'Mi ćemo u Kamp i novi stadion uložiti 35 do 40 milijuna eura, a izgradnja stadiona će početi paralelno s građevinskim radovima na Pampasu. Da sam oportunist, zar mislite da nisam mogao odgoditi to pitanje novoga stadiona i značajno povećati ulaganju u osnaženje naše momčadi i potrošiti te silne desetke milijuna eura i upustiti se u dvije godine u ravnopravnu utrku za osvajanje duple krune? S proračunom od 20 milijuna eura, u usporedbi s tekućim od 6-7 milijuna, sigurno bi bilo moguće dovesti prava pojačanja. Međutim, moji suradnici i ja nismo ljudi koji traže instant sreću i koji kupuju istu takvu ljubav. Želim da ta ljubav naših navijača i simpatizera prema NK Osijek bude bezuvjetna. Dio navijača to već ima u sebi, no teško je to baš na sve proširiti. Imamo najveći postotak članova navijačkog Kluba i kupljenih godišnjih ulaznica u cijeloj Europi, imajući u vidu broj stanovnika u Osijeku koji više nije ni 100.000. Čak 20 posto građana ima našu člansku iskaznicu, to je kao da se u jednom Berlinu 900.000 ljudi učlani u Herthu! Nadalje, imamo 6.500 godišnjih ulaznica, povlačeći paralelu to je kao da ih neki klub u Zagrebu ima 65.000. Po tomu smo ispred ostalih konkurenata u HNL-u. Podsjetit ću da smo prije moga dolaska na čelo Uprave imali svega 300 prodanih godišnjih ulaznica, pa to usporedimo s aktualnom situacijom…'

Puno se tema dotaknuo Ivan Meštrović, svjestan da dosta toga zanima i navijače našeg prvoligaša.

'NK Osijek će biti prvi klub u državi koji će imati apsolutno natkriven stadion, a krenuo je i u izgradnju najmodernijeg kampa. Neke su moje izjave možda nekima zvučale elitistično, kada sam spominjao jacuzzi i saunu iz kojih će biti moguće gledati utakmice, ali sve je to rečeno s razlogom. Na osnovu toga, dogovorio sam sponzorstvo od milijun eura za taj isti stadion s nekim tko je u tomu prepoznao razliku u odnosu na sve ostale stadione', govorio je Meštrović pa je usput bocnuo naše najtrofejnije kluboe Dinamo i hajduk. 'Ima klubova u Hrvatskoj koji su deset puta bili prvaci Hrvatske, a nisu napravili kamp vrijedan i deset posto onoga što ćemo mi napraviti, a da ne spominjem da kamp nema čak ni naša reprezentacija…'