Španjolci ga nisu pozvali, Olmo nikad nije bio bliže hrvatskoj reprezentaciji nego sad

Dinamov Španjolac Dani Olmo (19) očekivao je kako će dobiti poziv za nastup u španjolskoj U-21 reprezentaciji. No, to se nije dogodilo i Olmo je vidno razočaran. Navodno ponovno razmišlja o tome da prihvati poziv i zaigra za - Hrvatsku!

Sva je njegova očekivanja 'podgrijao' izbor tamošnjih trenera koji rade s mladim igračima i sportskih novinara koji su ga proglasili jednim od najperspektivnijih nogometaša u Španjolskoj. No, poziv za U-21 reprezentaciju stigao - nije.

Španjolci su se navodno Olmu javili i pojasnili mu kako se izbornik u dogovoru s čelnicima tamošnjeg Saveza odlučio u reprezentaciju pozvati samo igrače rođene 1996. i 1997. godine. A Olmo je rođen 1998. godine i za njega - vremena ima. OK, barem su se javili i pojasnili, no Olmu je to mala utjeha.

Kako je nedavno dobio hrvatske 'papire' postoji realna mogućnost da se predomisli i dres 'furije' zamijeni crveno-bijelim kockicama. Nedavno je u jednom razgovoru za medije kazao kako je, među ostalim, razmišljao i o takvom razvoju situacije, te kako u stvari ne bi imao ništa protiv jer želi igrati. U Zagrebu je već neko vrijeme, stigao je 2014. godine iz Barcelone u Dinamovu školu, sjajno se ovdje snašao, izborio mjesto u prvoj postavi 'modrih', a hrvatske metropola praktički mu je postala drugi dom. Olmo to niti ne krije, a sada bi čelnici HNS-a njegovo razočaranje mogli iskoristiti i vrbovati ga da zaigra za Hrvatsku.