Katastrofalna večer za legende UFC-a; prekidom izgubili Minotauro i Anderson Silva; Jessica Andrade nova prvakinja

Jessica Andrade nova je prvakinja UFC-ove ženske slamka kategorije. To je postigla nokautiravši Rose Namajunas hrvačkim bacanjem u drugoj rundi, nakon što je prvu rundu uvjerljivo izgubila. Time je popravila katastrofalnu noć za Brazilce, u kojoj su poraze doživjeli Andersona Silva, Jose Aldo, Thiago Alves i Rogerio Nogueira

Sjajnu borbu vidjeli smo u 'main eventu' UFC 237 priredbe, a na kraju je ženska slamka kategorija dobila novu prvakinju. To je Jessica Andrade, koja je pokazala koliko joj malo treba za pobjedu i to nakon što je Rose Namajunas do trenutka odluke izgledala dominantno. Sve je Rose radila kako treba. Vrlo brzo je preuzela sredinu kaveza, došla do distance koja joj odgovara i počela precizno pogađati u lice izazivačice kojoj je brzo raskrvarila lice. Andrade nije nalazila pravi odgovor na taktiku prvakinje. Puno je mahala tražeći snažan pogodak krošeom, no sve je to prolazilo daleko od planiranog cilja. Pokušala je rušenjem, koje joj je uspjelo, no nakon njega je skoro završila u poluzi. Krajem runde Namajujas napada još bolje te udarcem šalje Brazilku na leđa, no nije je dovoljno ošamutila da bi i završila borbu, piše Fight Site.

Na odmor nakon prvih pet minuta otišlo se uz uvjerljivu prednost dosadašnje prvakinje. Nastavilo se slično i u drugoj rundi, sve do otprilike sredine iste. Namajunas je tada malo usporila, a Andrade to koristi na najbolji mogući način. Uspjela je doći do klinča uz ogradu i tamo je krenula raditi na rušenju. Rose se za rušenje pripremala hvatanjem ruke i stvaranjem pozicije za kimuru, no nije očekivala da bi se moglo dogoditi ono što je Andrade napravila. Podigla ju je Brazilka u zrak, a onda ju hrvačkim “slamom” bacila na glavu. Bilo je to toliko jak udarac da je Namajunas izgubila svijest, što bi značilo kako je došlo do nokauta i Andrade je postala nova prvakinja.

Do pobjede nad velikanom ovog sporta došao je Jared Cannonier. No, njegova borba protiv Andersona Silve bila je daleko od nečega što bi fanovi očekivali. Kroz većinu prve runde njih su se dvojica gledali s distance, uz tek poneki stidljivi pokušaj udarca. Kako je vrijeme protjecalo, imao je Silva nekoliko atraktivnih pokušaja i činilo se kako se opušta te da bi 44-godišnjak mogao ponuditi nešto iz svog poznatog arsenala. Ipak, krajem prve runde borba je završila na način kakvom se nitko nije nadao. Cannonier je pogodio snažan unutarnji low kick u Silvinu desnu nogu, a ovaj istog trenutka pada s bolnom grimasom na licu. Došlo je do ozbiljne ozljede borilačke legende, koji nije bio u stanju nastaviti, što bi značilo da Cannonier odnosi pobjedu tehničkim nokautom.

Alexander Volkanovski došao je do pobjede koja bi mu mogla donijeti napad na titulu prvaka već u idućoj borbi. Uvjerljivom je sudačkom odlukom savladao neprepoznatljivog Josea Alda. Bivši prvak odradio je jednu od najslabijih borbi u karijeri, tijekom koje nije nikako mogao odgovoriti Australcu. Volkanovski je bio borac koji napada i radi pritisak, dok se za Alda činilo kako čeka jedan udarac kojim bi sve okrenuo u svoju korist. Australac makedonskog porijekla bio je na visini zadatka i tako što nije dozvoljavao. Borba nije bila previše uzbudljiva, ali prije svega zbog toga što je taktika Alda bila potpuno nejasna. Volkanovski je radio dovoljno i nije bilo potreba za tražiti išta više od toga. S druge strane, bivšem prvaku nije pomogao niti njegov kut, koji ga je uvjeravao da vodi. Tako Aldo u posljednjoj rundi nije osjećao potrebu za rizik, a Volkanovski ju je s druge strane mirno priveo kraju. Došao je tako do svoje sedme pobjede u jednako toliko UFC nastupa i nakon borbe je ustvrdio kako nema druge opcija za idućeg izazivača osim njega.

Do svakako najveće pobjede svoje dosadašnje karijere došao je 26-godišnji Laureano Staropoli. Argentinac je u svom drugom UFC nastupu išao na pravu borilačku ikonu, Thiaga Alvesa i iskusnom Brazilcu je pokazao kako je vrijeme za mlađe. Glavni program otvorila je sjajna borba Irene Aldane i Bethe Correie. Meksikanka je već poznata po uzbudljivim borbama (do sada dva bonusa za borbu večeri) i ovog puta nije bilo ništa drugačije. Otvoren boksački okršaj, kakav Aldana uvijek forsira, Correia je prihvatila i publika je mogla vidjeti puno akcije. Bolje je Meksikanka otvorila borbu, kontrolirala je distancu i vidjelo se kako godinu i pol dana pauze Correia itekako osjeća. Vratila se ipak bivša izazivačica u drugoj rundi, postala je agresivnija, osjetila je svoju distancu i počela ozbiljnije pogađati. Nekoliko puta bacila je Aldanu u probleme i time vjerojatno “ukrala” rundu. Treća runda nije promijenila puno stvari. Borba je i dalje bila otvorena, no dojam je kako Aldana ponovno pogađa preciznije i kvalitetnije. Correia to pokušava promijeniti rušenjem, no tu pravi pogrešku. Izvela je to toliko loše da Aldana na podu završava u boljoj poziciji iz koje hvata polugu na ruku i dolazi do tapkanja Bethe Correie. Uvodni program predvođen je borbom u kojoj je Ryan Spann došao do pobjede karijere. Ovaj talentirani poluteškaš brutalno je aperkatom nokautirao Antonia Rogeria Nogueiru poznatijeg kao Minotauro.

Thiago Moises uvjerljivim je nastupom došao do pobjede u vrlo uzbudljivoj borbi protiv Kurta Holobaugha, dok je Warlley Alves u trećoj rundi nokautirao Sergia Moraesa, nanijevši bivšem višestrukom svjetskom BJJ prvaku drugi poraz u nizu. Clay Guida došao je do svoje treće pobjede u nizu preko B.J. Penna, koji niti ovog puta nije uspio slaviti te samo dodatno povećava svoj već sad rekordni negativni niz. Luena Carolina upisala je pobjedu jednoglasnom odlukom protiv Priscille Cachoeire, a uspješna je bila i druga brazilska debitantica, Viviane Araujo, koja je savladala Talitu Bernardo. Najveći favorit na programu, Raoni Barcelos, opravdao je taj status pobjedom tehničkim nokautom u drugoj rundi nad Carlosom Huachinom.