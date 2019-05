Stipe Miočić odgovorio onima koji ga zovu plačljivcem te otkrio što ga posebno boli

Stipe Miočić ponovno je krenuo razgovarati s medijima. Razlog je naravno ugovaranje borbe protiv Daniela Cormiera i skorašnji početak priprema. Stipe je tako najavio borbu, objasnio koliko mu ona znači, ali i kako je proveo vrijeme od prvog okršaja s Cormierom do danas

'Neovisno o tome koliko si dobar u ovome, porazi u ovom načinu borbe će se eventualno dogoditi. Svi moji porazi došli su od sjajnih boraca. No, isto tako mogu vam priznati da me poraz od DC-a svakodnevno boli. To je zbog toga što sam sportaš i to je nešto što me motivira za dalje. Moja kći mi je uspjela odvratiti misli. Znam da je to što se dogodilo nešto što se događa samo jednom. Sad na sve to gledam s pozitivnije strane i uzvratit ću mu', najavio je.

Stipe će uskoro krenuti s ozbiljnijim treninzima, dok će u pravi kamp za borbu ući sredinom lipnja. Za očekivati je kako niti ovog puta neće odlaziti iz dvorane tima koji ga je stvorio, Stronga Stylea te od trenera Marcusa Marinellija.