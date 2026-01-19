euro u rukometu

Grozna ozljeda na Europskom prvenstvu: Rukometaš na nosilima napustio teren

M.Š

19.01.2026 u 23:09

Izvor: Profimedia / Autor: ANDREAS HILLERGREN / AFP / Profimedia
U drugoj utakmici 2. kla E skupine rukometnog EURO-a, Švedska je u Malmöu pobijedila Gruziju 38:29 te se s četiri boda izjednačila na vrhu skupine s Hrvatskom

Vrlo rano je bilo jasno u kojem će smjeru utakmica ići i osim same igre, jedan je jako mučan trenutak obilježio susret.

U 43. minuti utakmice zabilježen je jedan od najtežih trenutaka susreta kada je na parketu ostao ležati Erekle Arsenashvili. Nakon jednog duela došlo je, prema svemu sudeći, do ozbiljne ozljede koljena. Dvoranom u Malmöu zavladala je tišina, na teren su ubrzo stigla nosila, a Arsenashvili je uz vidne bolove iznesen s terena, ispraćen pljeskom domaće publike.

Daniel Pettersson nije imao namjeru, no svejedno je kažnjen s dvije minute isključenja zbog duela sa suparnikom. Sve ukazuje na to da je Gruzijac ozbiljno ozlijeđen, a mi mu želimo brz oporavak.

Arsenashvili je inače nastupio i u 1. kolu protiv Hrvatske, no nije se upisao na listu strijelaca.

