Grozna ozljeda na Europskom prvenstvu: Rukometaš na nosilima napustio teren

Vrlo rano je bilo jasno u kojem će smjeru utakmica ići i osim same igre, jedan je jako mučan trenutak obilježio susret.

U 43. minuti utakmice zabilježen je jedan od najtežih trenutaka susreta kada je na parketu ostao ležati Erekle Arsenashvili. Nakon jednog duela došlo je, prema svemu sudeći, do ozbiljne ozljede koljena. Dvoranom u Malmöu zavladala je tišina, na teren su ubrzo stigla nosila, a Arsenashvili je uz vidne bolove iznesen s terena, ispraćen pljeskom domaće publike.

Daniel Pettersson nije imao namjeru, no svejedno je kažnjen s dvije minute isključenja zbog duela sa suparnikom. Sve ukazuje na to da je Gruzijac ozbiljno ozlijeđen, a mi mu želimo brz oporavak.

Arsenashvili je inače nastupio i u 1. kolu protiv Hrvatske, no nije se upisao na listu strijelaca.