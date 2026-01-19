COMO SLAVIO U RIMU

Ocjena je impresivna, a evo što Talijani pišu o 'utakmici snova' Martina Baturine

S.Š.

19.01.2026 u 23:19

Martin Baturina
Martin Baturina Izvor: EPA / Autor: FEDERICO PROIETTI
U posljednjoj utakmici 21. kola talijanske Serie A Como je na gostovanju u Rimu pobijedio Lazio 3:0. Jedan od junaka gostiju bio je i naš Martin Baturina, koji je zabio već u drugoj minuti

Baturina je doveo Como u prednost već u 2. minuti kada se njegov udarac sa 16 metara odbio od bloka Romagnolija i odsjeo u mreži. Bio je to treći ovosezonski pogodak Baturine u Serie A ove sezone.

Baturina je sudjelovao i u akcijama za preostala dva gola svoje momčadi koja je postigao Nico Paz, u 29. minuti je nakon njegovog ubačaja u kazneni prostor nastala gužva u kojoj se najbolje snašao Paz, dok je u 49. minuti petom ostavio loptu Pazu za precizan udarac s vrha kaznenog prostora.

Mogao je Paz zabiti i 'hat-trick', ali u 35. minuti nije iskoristio kazneni udarac.

Baturina je igrao do 73. minute i dobio impresivnih 8,8, dok je Ivan Smolčić odigrao prvo poluvrijeme za Como. Toma Bašić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u momčadi Lazija.

'Baturina sjajan, Nico Paz blista unatoč promašenom jedanaestercu', piše Goal.com, te nastavlja. 'Como nije imao milosti prema Laziju: na rimskom Olimpicu gledali smo utakmicu u jednom smjeru, odlučenu pogotkom Martina Baturine i dvama golovima Nica Paza, koji je pritom i promašio kazneni udarac'.

Eurosport je još uvjerljiviji.

'Baturina - Praktički odmah postiže pogodak, sudjeluje u akciji za drugi gol te petom prosljeđuje loptu za treći pogodak Nica Paza. Neuhvatljiv i s lijeve i s desne strane. Najbolji igrač utakmice'.

A evo što Il Meesaggero piše.

'Uloženi milijuni u zvijezdu Dinama podigli su očekivanja, a prva tri mjeseca bila su složena. No od sredine prosinca – i zbog ozljeda krilnih igrača Diaoa i Addaija – Hrvat je zauzeo mjesto na desetki, a u četvrtak je nakon filmskog pogotka protiv Bologne zaigrao čak i na krilu. Svoje (op.a. Como) vodi u vodstvo već nakon minute i pokreće akciju za povećanje prednosti. Nije se tu zaustavio: samo u prvih 45 minuta ubacio je centaršut iz kojeg je dosuđen penal za potencijalnih 3:0. Na početku nastavka petom asistira Pazu za treći pogodak. Završava utakmicu izborivši žute kartone Romagnoliju i Pellegriniju. Doslovno neuhvatljiv, večer za pamćenje – kao s druge planete'.

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: SofaScore
