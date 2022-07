Kapetan Roko Prkačin napušta Cibonu, a njegovu je odluku komentirao Aco Petrović: Ovo je izgledan kraj kluba...

Roko Prkačin (19) čekao je do posljednjeg trenutka, nadao se kapetan Cibone da će se ipak dogoditi neki pozitivni pomak. No, sad je jasno da od toga neće biti ništa te će Prkačin karijeru nastaviti u nekoj drugoj momčadi

Praktički do samog su kraja klubu vjerni ostali kapetan Roko Prkačin i Mateo Drežnjak. No, kako do sada nije bilo nikakvih pozitivnih vijesti oko mogućeg opstanka Cibone, na odlazak se odlučio i Prkačin.

Jedan od najnadarenijih hrvatskih košarkaša svoje generacije ima nekoliko sjajnih ponuda za nastavak karijere iako mu je tek 19 godina. No, Roko je potencijal kojeg bi mnogi klubovi željeli u svojim redovima.

Za sada se čini da je najkonkretnija ona njemačkog Ulma u čijim se redovima već nekoliko sezona sjajno radi s mladim igračima, no Roko Prkačin na stolu ima još par zanimljivih mogućnosti.

Jedna od njih je i španjolska Girona koja je izborila povratak u prvu ligu. Vlasnik kluba je Marc Gasol koji će i u novoj sezoni igrati, a trener je proslavljeni Garcia Aito, nekadašnji trener Barcelone, Joventuta, Unicaje i izbornik španjolske reprezentacije. Aito je još prije tri godine, dok je vodio berlinsku Albu, želio dovesti Prkačina.

Ima Roko mogućnost otići i daleko od Hrvatske, čak u Australiju! Naime, Rokova majka Katarina s 12 je godina iz Australije stigla u Hrvatsku, a australski košarkaški klubovi već godinama imaju jedan od najboljih programa razvoja mladih igrača u suradnji s NBA ligom. Koja je definitivno sljedeća stanica sad već bivšeg kapetana Cibone.