Pogledajte strašan pad jednog od najboljih motociklista svijeta. Završio je u bolnici i čeka ga operacija

Vozač Aprilije izgubio je kontrolu nad motociklom u sedmom zavoju nakon što je izišao s idealne putanje. Uslijedio je silovit udar pri kojem ga je motocikl katapultirao visoko u zrak, a nesretni Marc Bezzecchi je nakon teškog prizemljenja ostao ležati na stazi.

Liječnički pregledi pokazali su da je slomio lijevu ključnu kost te će morati na operativni zahvat. Operaciju će obaviti poznati ortopedski kirurg Giuseppe Porcellini, a iz Aprilije su potvrdili kako će talijanski motociklist što prije otputovati u Italiju.

'Nadamo se dobrim vijestima o Bezu. Nove informacije slijede nakon liječničkih pregleda', objavio je službeni MotoGP profil na platformi X.

>> težak pad Bezzecchija pogledajte OVDJE.

Ozljeda je stigla u trenutku kada je Bezzecchi ponovno bio u vrhunskoj formi. Talijan je ove sezone ostvario četiri uzastopne pobjede, dominirao na Velikoj nagradi Brazila te srušio rekord Jorgea Lorenza iz 2015. godine odvozivši čak 121 uzastopni krug u vodstvu. Ujedno je, računajući i prošlu sezonu, stigao do pet uzastopnih pobjeda, čime se izjednačio s velikanima poput Valentina Rossija i Marca Marqueza.

Dok je Bezzecchi proživljavao jednu od najtežih nesreća u karijeri, kvalifikacije je obilježio Marc Marquez. Vozač Ducatija osvojio je svoju 77. pole poziciju u karijeri i devetu na Sachsenringu, gdje će u nedjelju loviti čak 13. pobjedu na toj stazi i nova mjesta u povijesnim knjigama MotoGP-a.