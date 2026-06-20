Skandalozni ispad koji je zgrozio sve: Voditeljica brutalno napala Dokua zbog nerođenog djeteta

Belgijsku i francusku sportsku javnost posljednjih dana potresa velika polemika vezana uz zvijezdu Manchester Cityja Jeremyja Dokua

Krilni napadač Belgije Jeremy Doku našao se u središtu pozornosti nakon što je dao naslutiti da bi tijekom Svjetskog prvenstva mogao nakratko napustiti reprezentaciju kako bi bio uz suprugu pri rođenju njihova djeteta. Očekuje se da će Doku postati otac početkom srpnja, upravo u razdoblju kada bi Belgija trebala igrati utakmice nokaut-faze Mundijala. Dok jedni smatraju da je obitelj važnija od bilo kojeg sportskog natjecanja, drugi vjeruju da bi reprezentativac trebao ostati uz momčad do kraja turnira.

No najviše reakcija izazvale su riječi francuske voditeljice France Pierron, koja je tijekom emisije L'Équipe de choc žestoko kritizirala Dokuovu odluku. 'Kada imaš priliku sudjelovati na Svjetskom prvenstvu, postoje stotine nogometaša koji bi ubili da su na tvom mjestu, a ti ćeš sve to napustiti kako bi prisustvovao rođenju svog djeteta, što je, oprostite mi, odvratan trenutak u kojem je otac potpuno beskoristan i ima ulogu statista', kazala je Pierron, a prenosi Le Parisien. Njezine riječi izazvale su nevjericu u studiju, a posebno je burno reagirao bivši boksački prvak Brahim Asloum. 'Kako to misliš, beskoristan? Tko pruža podršku?' Pierron je potom dodatno branila svoj stav. 'Zar primalja to ne zna raditi? Dok ćeš ti izgubiti 10 sati, umoriti se, doživjeti emotivni šok i ispasti iz ritma Svjetskog prvenstva.'

Mais qui a demandé l’avis d’une journaliste sportive sur la vie privée de Jérémy Doku ??? Surtout pour tenir des propos comme cela.



La prochaine fois, n’hésite pas à t’abstenir @francepierron pic.twitter.com/QfrqFkU93X — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) June 19, 2026