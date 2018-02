Iskrene izjave bivšeg prvaka kojem je Miočić na brutalan način uzeo titulu!

Iako je prvotno bio razočaran što mora još malo pričekati na svoju priliku, Fabricio Werdum sada tvrdi da je borba između Stipe Miočića i Daniela Cormiera sasvim logičan razvoj događaja

Potezi su to koji su privremeno smirili Brazilca koji i dalje cilja na UFC-ovo zlato te samim time i pozorno prati sve što se događa oko ‘superfighta’ u kojem ćemo gledati Miočića i Cormiera, piše Fight Site .

Bivši UFC-ov prvak i čovjek kojeg je upravo Stipe nokuatom u prvoj rundi detronizirao pred nešto više od 40 tisuća njegovih fanova u Brazilu sjeo je nedavno s čelnicima UFC-a i postigao dogovor kojim su ‘zakopali ratnu sjekiru’. Naime, promocija je Werduma ponovno angažirala kao stručnog komentatora za španjolsko područje, a uz to mu je i za 17. ožujka sredila borbu protiv Alexandera Volkova.

'Želim gledati tu borbu. Naravno da sam htio biti prvi na redu, ali za UFC-ov posao i za fanove je ovo puno bolje. Razumijem taj dio posla. Nešto ranije sam bio razočaran kada sam to čuo, ali nakon razgovora s Danom Whiteom sam shvatio da je ovo puno bolje za UFC, a ja se nadam kako sam idući na redu nakon moje sljedeće borbe', pričao je Werdum.

'Volim Cormiera, on mi je već jako dugo dobar prijatelj. Prije je bio samo hrvač. Već sam pričao o tome kako sam ga jednom rušio tri puta. I on je pričao o tome. On je bio hrvač, ali sada je puno kompletniji borac. Ima dobar boks, hrvanje i jiu-jitsu, ali mislim da Miočić ovo pobjeđuje odlukom sudaca', prognozirao je jedan od najuspješnijih teškaša u povijesti pa zatim i istaknuo da se zbog želje za revanšom više nada Stipinoj pobjedi.