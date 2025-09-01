us open

Kakav šok za druge nositelje; Mate Pavić i Marcelo Arevalo ispali već u 2. kolu US Opena

I.Ž./Hina

01.09.2025 u 23:31

Mate Pavić (desno) i Marcelo Arevalo
Mate Pavić (desno) i Marcelo Arevalo Izvor: EPA / Autor: Chema Moya
Bionic
Reading

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo ispali su u 2. kolu US Opena nakon što su izgubili od Čeha Tomaša Machača i Mateja Vočela 7-5, 6-7 (4), 5-7

Mate Pavić i Marcelo Arevalo su bili postavljeni za druge nositelje, a izgubili su nakon dva sata i 30 minuta igre.

vezane vijesti

Hrvatsko - salvadorski par je kod 5-4 u odlučujućem setu na svoj servis propustio dvije meč-lopte, nakon toga su dva puta gubili svoj početni udarac i susret.

Nikola Mektić je tako ostao jedini hrvatski predstavnik na ovogodišnjem US Openu.

Mektić i Amerikanac Rajeev Ram plasirali su se u osminu finala US Opena nakon uspjeha u drugom kolu nad tajpeško-njemačkom kombinacijom Ray Ho/Hendrik Jebens 4-6, 7-6(2), 6-3. Suparnici u borbi za četvrtfinale bit će im Brazilac Fernando Romboli i Australac John-Patrick Smith.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
gotovo je!

gotovo je!

Fabrizio Romano potvrdio: Dominik Livaković ima novi klub, evo gdje nastavlja karijeru
studio shnl

studio shnl

Joško Jeličić se naklonio Dinamu: Da se ovo dogodilo nekom drugom, došlo bi do referenduma o odcjepljenju
STUDIO SHNL

STUDIO SHNL

Jeličić izvukao pogreške suca s utakmice Dinama: 'Ovo je parodija!'

najpopularnije

Još vijesti