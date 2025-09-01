Igor Tudor u samom finišu prijelaznog roka kupio dva napadača

Nakon što nije uspio postići dogovor s PSG-om o zadržavanju Randala Kola Muanija , Juve, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor , je u ponedjeljak doveo dva napadača - Kosovara Zhegrovu i Belgijca Opendu .

Zhegrova dolazi iz Lillea za 14.3 milijuna eura, koje će Juve platiti u četiri rate.

Za Lille igrao od 2021. upisavši 17 golova i 11 asistencija u 80 ligaških utakmica. No, prošle sezone, kosovskog krilnog napadača ometala je ozljeda prepona koja ga je od sredine prosinca udaljila od nogometa. Prije dolaska u Lille igrao je za Basel i Genk.

'Sve ovo je za mene kao san, nevjerojatan trenutak za mene i moju obitelj. Počašćen sam ću nositi ovaj dres i nosit ću ga s puno ponosa', kazao je Zhegrova koji je drugi igrač Lillea koji se pridružio Juveu ovog ljeta, nakon kanadskog reprezentativca Jonathana Davida, kojemu je ugovor s Lilleom istekao.

U torinski klub stiže i belgijski napadač Openda koji je postigao 33 gola u 69 utakmica Bundeslige za RB Leipzig otkako se pridružio u srpnju 2023. Prije toga igrao je za Lens, Vitesse i Club Brugge.

Juventus će navodno platiti oko 40 milijuna eura za 25-godišnjaka, koji je danas poslijepodne obavio liječničke testove prije isteka prijelaznog roka.