Igor Tudor u samom finišu prijelaznog roka kupio dva napadača

I.Ž./Hina

01.09.2025 u 23:01

Igor Tudor Juventus
Igor Tudor Juventus Izvor: EPA / Autor: SHAWN THEW
Kosovski napadač Edon Zhegrova (26) i Belgijac Lois Openda (25) novi su igrači Juventusa, objavio je klub iz Torina

Nakon što nije uspio postići dogovor s PSG-om o zadržavanju Randala Kola Muanija, Juve, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, je u ponedjeljak doveo dva napadača - Kosovara Zhegrovu i Belgijca Opendu.

Zhegrova dolazi iz Lillea za 14.3 milijuna eura, koje će Juve platiti u četiri rate.

Za Lille igrao od 2021. upisavši 17 golova i 11 asistencija u 80 ligaških utakmica. No, prošle sezone, kosovskog krilnog napadača ometala je ozljeda prepona koja ga je od sredine prosinca udaljila od nogometa. Prije dolaska u Lille igrao je za Basel i Genk.

'Sve ovo je za mene kao san, nevjerojatan trenutak za mene i moju obitelj. Počašćen sam ću nositi ovaj dres i nosit ću ga s puno ponosa', kazao je Zhegrova koji je drugi igrač Lillea koji se pridružio Juveu ovog ljeta, nakon kanadskog reprezentativca Jonathana Davida, kojemu je ugovor s Lilleom istekao.

U torinski klub stiže i belgijski napadač Openda koji je postigao 33 gola u 69 utakmica Bundeslige za RB Leipzig otkako se pridružio u srpnju 2023. Prije toga igrao je za Lens, Vitesse i Club Brugge.

Juventus će navodno platiti oko 40 milijuna eura za 25-godišnjaka, koji je danas poslijepodne obavio liječničke testove prije isteka prijelaznog roka.

