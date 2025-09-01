Fabrizio Romano potvrdio: Dominik Livaković ima novi klub, evo gdje nastavlja karijeru

Prema informacijama koje je večeras objavio Fabrizio Romano , Dominik Livaković je pristao na prelazak u španjolsku La Ligu i već bi u idućem kolu mogao debitirati za novi klub.

Girona se nalazi u vrlo teškoj situaciji – posljednja je na ljestvici nakon tri kola s čak deset primljenih golova – pa je dovođenje pouzdanog golmana bilo prioritet.

Iako detalji još nisu službeno objavljeni, španjolski mediji navode da se radi o posudbi do kraja sezone, uz podjelu Livakovićeve plaće između Fenerbahčea i katalonskog kluba.