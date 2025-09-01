gotovo je!

Fabrizio Romano potvrdio: Dominik Livaković ima novi klub, evo gdje nastavlja karijeru

I.Ž.

01.09.2025 u 22:30

Dominik Livaković
Dominik Livaković Hrvatska
Transfer Dominika Livakovića u Gironu praktički je zaključen. Nakon što je vijest prvo objavio Mundo Deportivo, potvrdu je dao i ugledni insajder Fabrizio Romano

Prema informacijama koje je večeras objavio Fabrizio Romano, Dominik Livaković je pristao na prelazak u španjolsku La Ligu i već bi u idućem kolu mogao debitirati za novi klub.

Girona se nalazi u vrlo teškoj situaciji – posljednja je na ljestvici nakon tri kola s čak deset primljenih golova – pa je dovođenje pouzdanog golmana bilo prioritet.

Iako detalji još nisu službeno objavljeni, španjolski mediji navode da se radi o posudbi do kraja sezone, uz podjelu Livakovićeve plaće između Fenerbahčea i katalonskog kluba.

Navode kako je golman Vatrenih tijekom dana već dogovorio sve uvjete sa Španjolcima, a čekao se samo konačan pristanak Fenerbahčea, koji je ubrzo stigao.

Time je napokon završena višemjesečna agonija koju je Livaković proživljavao u Turskoj, a ispunio je i dugogodišnju želju – nastup u jednoj od najjačih liga svijeta. U La Ligi će imati priliku potvrditi klasu koju je godinama pokazivao u dresu Dinama i hrvatske reprezentacije.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

