Srbi su pobjedu protiv Češke skupo platili; ozlijedio im se još jedan igrač

I.Ž./Hina

01.09.2025 u 22:17

Reprezentacije Srbije, Turske i Njemačke nastavile su svoj pobjednički nizi na Eurobasketu upisavši i četvrte pobjede po skupinama

Srbija je u susretu 4. kola A skupine porazila Češku 82:60. Aleksa Avramović s 14 i Filip Petrušev s 13 koševa predvodili su pobjednički sastav. Nikola Jokić je dodao 10 koševa i šest skokova. Kod Čeha Jaromir Bohacik je zabio 12 koševa.

No, Srbi su pobjedu skupo platili. Sve je zasjenila ozljeda Vasilija Micića, koji je u jednom prodoru dobio snažan udarac u prsa od češkog igrača. Srpski razigravač ostao je ležati na parketu s bolnom grimasom, a nakon što se uspio podići, morao je napustiti igru.

Pobjednički niz je nastavila i Turska koja je s 20 razlike prazila Estoniju (84:64). Alperen Sengun je predvodio Turke s 21 košem i osam skokova, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Kristian Kullamae sa 16 koševa.

Latvija je pobijedila Portugal 78:62. Najefikasniji kod reprezentacije Latvije bio je Kristaps Porzingis s 21 košem i devet skokova. Kod Portugala najefikasniji je bio Rafael Lisboa sa 17 koševa.

Na vrhu ljestvice su Turska i Srbija s po četiri pobjede, Latvija je na skoru 2-2, Estonija i Portugal imaju po jednu pobjedu i tri poraza, a na začelju je Češka s četiri poraza.

U skupini B Njemačka je ostvarila najuvjerljiviju pobjedu na ovogodišnjem Eurobasketu svladavši u finskom Tampereu reprezentaciju Velike Britanije 120:57.

Aktualni svjetski prvaci su imali 66% šuta iz igre (47/71), a pogodili su i 14 trica iz 27 pokušaja te potpuno uništili suparničku napadačku igru. Pritom je njemački izbornik Alex Mumbru uspio raspodijeliti minutažu što je najbolje iskoristio 24-godišnji Tristan Da Silva koji je s 25 koševa bio najbolji njemački strijelac na ovoj utakmici.

Dennis Schroeder je ubacio 19 koševa uz pet asistencija, a Franz Wagner je trebao samo 18 minuta u igri za 18 koševa i 10 asistencija.

Jedina dvojica Britanaca s dvoznamenkastim učinkom bili su Myles Hesson i Patrick Whealan, a obojica su postigli po 11 koševa. Unatoč ovom porazu, Britanci još nisu izgubili sve izglede za plasman u osminu finala. No, za to bi u zadnjem kolu trebali pobijediti Crnu Goru s najmanje 33 koša razlike, uz uvjet da Litva svlada Švedsku.

Litva je pobijedila Finsku 81:78. U pobjedničkim redovima najefikasniji su bili Rokas Jokubaitis sa 16 koševa i devet asistencija, te Marek Blazevic s 14 koševa i osam skokova. Na drugoj strani Lauri Markkanen i Mikael Jantunen su zabili po 19 koševa.

Crna Gora je ostvarila prvu pobjedu svladavši reprezentaciju Švedske 87:81. Pobjednik je odlučen u posljednjih 90 sekundi utakmice, u koje su Crnogorci ušli sa samo košem prednosti (80-79). No, limitirali su Šveđane na samo dva koša, oba iz slobodnih bacanja, dok su na drugoj strani ubacili sedam koševa i tako ušli u borbu za plasman u osminu finala.

Šestoricu igrača s dvoznamenkastim učinkom predvodio je Nikola Vučević s 23 koša, 15 skokova i četiri asistencije. Igor Drobnjak je ubacio 15 koševa, a čak četvorica crnogorskih reprezentativaca su postigli po 10 koševa, čemu je naturalizirani Amerikanac Kyle Allman dodao i sedam asistencija, a Marko Simonović šest skokova. Švedske strijelce je predvodio Pelle Larsson s 28 koševa, a imao je i sedam skokova. Simon Birgnader je spojio 11 koševa i 10 skokova.

Vodi Njemačka sa sve četiri pobjede, Litva i Finska su na 3-1, Crna Gora i Švedska imaju po jednu pobjedu, a Britanci su na nuli.

