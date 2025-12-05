Zaludio je navijače Spursa, a Hrvat ga želi u svojoj momčadi. Cijena mu raste svakog dana

U siječnju 2024. godine napustio je Hajduk i zaigrao za poljski Radomiak. Potom je igrao i za belgijski Westerlo, da bi u siječnju ove godine i službeno postao igrač Tottenhama.

No, umjesto za Spurse, Vušković trenutačno igra za HSV i oduševljava.

Zato i procjena Transfermarkta od 18 milijuna eura ne iznenađuje nikoga.

Vušković već sada ima ugovor do 2030. godine, ali špekulira se kako bi ga rado u svojim redovima vidjela i dortmundska Borussija, na čijoj klupi sjedi Niko Kovač.

No, Nijemci bi se trebali 'isprsiti', ali nije realno da se to dogodi, jer svjesni su u Londonu kakvog igrača imaju. Tim prije što je već sada član najbolje hrvatske reprezentacije, vjerojatni putnik na SP i da će mu vrijednost, ne samo novčana, iz dana u dan rasti.

Navijači engleskog kluba oduševljeni su Hrvatom.

'Vušković je Tottenhamov jackpot', 'Samo da ostane zdrav, čeka ga vrhunska svjetska karijera'...

'Tottenham želi produžiti ugovor s Lukom Vuškovićem nakon što su njegove igre u HSV-u privukle pažnju drugih klubova. Sportski direktori Fabio Paratici i Johan Lange žele mu ponuditi još duži ugovor od trenutačnog', pišu engleski mediji.

I kada se zna da ga je izbornik Dalić hvalio kao igrača kojim se Hrvatska osigurala za sljedećih desetak godina, svima je jasno da će Vušković iz Londona, jednog dana, otići za astronomski iznos.