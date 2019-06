Juventus predstavio trenera; nakon njegovih izjava sve je jasnije kako se Mandžukiću ne piše dobro

Juventus je u četvrtak predstavio novog trenera - Maurizija Sarrija koji je potpisao ugovor na tri sezone uz godišnju plaću od šest milijuna eura

Osvrnuo se je talijanski stručnjak na iskustvo u Premiershipu, rekao da mu je bilo sjajno, no da je osjetio da je vrijeme za povratak u Italiju.

'Juventus mi je dao da tu priliku i to je kruna moje karijere. Kad me klub kontaktirao, to nisam još osjetio, tu upornost da me uvjere da sam njihov izbor. Nikad nisam vidio toliko ujedinjenih direktora kako bi dobili jednog trenera', rekao je Sarri.