Juventus je u problemima zbog Ronalda; hoće li i Mario Mandžukić zbog njega 'nastradati'?

Senzacionalan je transfer odradio Juve prošlog ljeta, za 100 milijuna eura stigao je Cristiano Ronaldo (34), a sve kako bi 'stara dama' nakon 23 godine napokon vratila titulu osvajača Lige prvaka u Torino. No, čini se kako je dovođenje Ronalda ipak bio prevelik zalogaj jer se klub nakon ispadanja u četvrtfinalu Lige prvaka našao u neočekivanim financijskim problemima

Samo dan nakon kiksa u četvrtfinalu Lige prvaka dionice Juventusa na svjetskim burzama pale su za gotovo 21 posto, bio je to izravan i najbolniji udarac cijelom brendu koji je od 2014. godine u pojačanja uložio više od 800 milijuna eura. Sve je to bilo u cilju osvajanja Lige prvaka, no taj se san još nije ostvario. A dugovi stižu na naplatu, iz mjeseca u mjesec sve su veći...

Corriere dello Sport tako u srijedu donosi kako će Juventus ovog ljeta doslovno sve igrače - osim Cristiana Ronalda - ponuditi na prodaju. Očajnički je to potez klupskih čelnika koji u najkraćem mogućem roku moraju namaknuti najmanje 50 milijuna eura, a kako bi i za sljedeću sezonu osigurali financijsku stabilnost te ispoštovali Financijski fair-play moraju prodati igrača za barem 100 milijuna eura.