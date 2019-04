Proizveden je samo jedan primjerak ovog Bugattija, a Cristiano Ronaldo za njega je 'istovario' svoju šestomjesečnu plaću...

Početkom ožujka Bugatti je na autosalonu u Ženevi predstavio svoj najnoviji, ujedno i najskuplji model - La Voiture Noire! 'Crna zvijer' je najskuplji cestovni automobil ikad, a proizveden je u čast 110. godišnjice postojanja Bugattija. I da, izrađen je - samo jedan

W16-cilindrični motor zapremine osam litara razvija 1500 'konja', a šest ispušnih cijevi svjedoče o njegovoj nevjerojatnoj snazi i također su počast njegovom motoru sa 16 cilindara. Do 'stotke' ovaj Bugatti La Voiture Noire potegne doslovno za treptaj oka, treba mu samo 2,4 sekunde, a cijena mu je 'pristupačna' - 11 milijuna eura. To je prije nego što ćete ga izvesti na cestu, sa svim davanjima košta nevjerojatnih 16,7 milijuna eura. U hrvatskim kunama bi to bilo, da se lakše znate orijentirati ako si ga možete priuštiti, nešto manje od 123 milijuna...