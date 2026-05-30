Juniori Dinama s igračem manje svladali Hajduk za potvrdu naslova prvaka

Dinamo je u toj kategoriji još ranije osigurao naslov prvaka ispred Lokomotive, a trofej je potvrdio 1:0 pobjedom u posljednjem kolu protiv Hajduka. Strijelac jedinog pogotka bio je Mislav Ćutuk .

Pobjeda Dinama utoliko je impresivnija jer je od 41. minute igrao s igračem manje. Vratar Dinama Tai Žnuderl je krivo procijenio jedan izlazak te je kao posljednji igrač napravio prekršaj. Samo nekoliko minuta kasnije, Ćutuk je pogodio za pobjedu Modrih.

Dinamo je ovom pobjedom stigao do 57 bodova, čime je naslov osvojio s osam bodova više od Lokomotive. Hajduk je natjecanje završio na trećem mjestu s 47 bodova. Spomenimo još da je na dnu ostao Šibenik sa svega šest bodova.