Liverpool neočekivano smijenio trenera! Već poznato ime nasljednika

Vijest je prvo objavio Fabrizio Romano koji se poziva na izvore iz kluba. Talijan također navodi da će Slota na klupi Redsa naslijediti Španjolac Andoni Iraola koji je radio sjajan posao na klupi Bournemoutha.

Arne Slot stigao je na Anfield u ljeto 2024. kao nasljednik Jürgena Kloppa, u trenutku u kojem je Liverpool tražio trenera sposobnog nastaviti pobjednički kontinuitet, ali i otvoriti novo poglavlje nakon jedne od najvažnijih era u klupskoj povijesti.



Nizozemac je vrlo brzo uspio nametnuti svoj stil, stabilizirati momčad i već u prvoj sezoni doći do velikog uspjeha - naslova prvaka Engleske. Time je Slot u početku utišao sve sumnje i pokazao da može nositi pritisak jednog od najvećih klubova svijeta.

No nakon sjajnog starta uslijedio je osjetan pad. Liverpool je u sljedećoj sezoni izgubio prepoznatljivu energiju, posebno u napadačkoj širini i obrambenoj stabilnosti, a rezultati više nisu pratili očekivanja navijača ni ambicije kluba.



Engleski mediji posljednjih su tjedana pisali o rastućem pritisku na Slota, a kao ključni razlozi mogućeg rastanka najčešće su se spominjali pad na ljestvici, nedovoljno uvjerljive igre u velikim utakmicama, problemi u obrani te činjenica da momčad nije izgledala kao sastav koji se može ravnopravno boriti za najveće trofeje.

Slotova epizoda u Liverpoolu zato bi, ako se potvrdi odluka o otkazu, ostala zapamćena kao neobična kombinacija velikog uspjeha i naglog pada. S jedne strane, osvojeni naslov prvaka ostaje dokaz da je u prvoj fazi uspio pronaći pravi put; s druge, Liverpool je klub u kojem se kriza rijetko tolerira dugo, pogotovo kada se procijeni da razvoj momčadi ide u pogrešnom smjeru.