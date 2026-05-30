Zvijezdi iz La Lige prijeti 10 godina zatvora: Djevojke na sudu iznijele teške optužbe

Španjolsko tužiteljstvo za njega traži deset i pol godina zatvora, a optužnica se odnosi na dva navodna seksualna napada koja su se, prema tvrdnjama tužiteljstva, dogodila u njegovoj kući u ranim satima 1. rujna 2024. godine.

Prema onome što je izneseno na sudu, svemu je prethodio noćni izlazak u Valenciji. Andrea NM (21) i Carla A. (25) nakon boravka u noćnom klubu otišle su u kuću tadašnjeg nogometaša Valencije, koji je u tom trenutku bio na posudbi iz Seville.

Andrea je pred Odjelom 4. Pokrajinskog suda u Valenciji izjavila da ju je Rafa Mir dvaput seksualno napao te da je, prema njezinim tvrdnjama, u oba slučaja došlo do penetracije bez pristanka. Prvi se incident, navela je, dogodio u bazenu nakon što ju je Mir, kako tvrdi, prisilno bacio u vodu. Drugi se, prema njezinu iskazu, dogodio u kupaonici njegove kuće, gdje ju je odveo i zaključao vrata.

U oba slučaja, tvrdi Andrea, nogometaš ju je fizički zadržavao rukama.

'Dodirivao me po cijelom tijelu, uhvatio me za lice i ljubio, dirao me svuda', izjavila je pred sudom, a potom dodala da joj je 'stavljao prste u vaginu'. Tu je tvrdnju ponovila i tijekom ispitivanja tužiteljstva.

Iskaz je davala iza paravana kako bi se zaštitila njezina privatnost, a tijekom svjedočenja se emotivno slomila. U sudnici su tada bili prisutni optuženi Rafa Mir i Pablo Jara, obojica odjeveni u tamna odijela.

'Zaključao je vrata i nije me puštao van'

Andrea je priznala da je u noćnom klubu ranije bilo koketiranja s Mirom te da su se više puta poljubili. Ipak, tvrdi da se situacija promijenila tijekom vožnje taksijem prema njegovoj kući. Prema njezinim riječima, tada je primijetila da se Mir približio njezinoj prijateljici Carli, zbog čega se uznemirila, zatražila od taksista da stane i premjestila se na prednje sjedalo.

Nakon događaja u bazenu, ispričala je, pokušala je pronaći mobitel. Budući da ga nije našla, uz pomoć lokacije i prijateljice shvatila je da ga je ostavila u noćnom klubu. Potom je s Carlina mobitela nazvala oca i izašla ispred kuće kako bi ga čekala.

Ubrzo je, međutim, shvatila da joj je torba ostala u kući. Vratila se do vrata i pokucala kako bi ponovno ušla. Tada ju je, prema njezinu iskazu, Rafa Mir odgurnuo prema kraju kupaonice.

Andrea tvrdi da se ondje ponovilo ono što se prethodno dogodilo u bazenu. Navela je da je zaključao vrata i ponovno joj, protiv njezine volje, stavio prste u intimni dio tijela. Rekla je da je u tom trenutku plakala, teško disala i jedva govorila, držeći se za umivaonik i pokušavajući izaći iz prostorije.

Carla optužila Pabla Jaru

Na sudu je svjedočila i druga djevojka, Carla, koja je za seksualni napad i udarac šakom optužila Pabla Jaru. U iskazu je navela da se situacija u bazenu promijenila nakon što je prethodno, prema vlastitim riječima, pristala na seksualni odnos s Rafom Mirom.

Tvrdi da ju je tada napao Jara.

'U tom trenutku Pablo Jara skočio je na mene, počeo me dirati po grudima, stražnjici i genitalijama. Odgurivala sam ga, a on bi odlazio pa se vraćao', izjavila je Carla.

Dodala je da je nakon izlaska iz bazena otišla presvući se te da je željela napustiti kuću jer joj situacija više nije odgovarala. Prema njezinu iskazu, tada je čula buku i zaključila da se nešto događa u kupaonici.

Carla je rekla da je bila uznemirena zbog svega što je, kako tvrdi, vidjela i doživjela. Cijelu situaciju opisala je kao neprihvatljivu i šokantnu.

Prijatelj optuženih iznio drugačiju verziju

Pred sudom je govorio i prijatelj optuženih. On je tvrdio da je do problema došlo nakon konzumacije alkohola, da su djevojke imale međusobne nesuglasice te da je tijekom večeri bilo koketiranja.

Postupak pred Pokrajinskim sudom u Valenciji nastavlja se izvođenjem dokaza i saslušanjem svjedoka. Sud će naknadno ocijeniti sve iskaze i dokaze u predmetu u kojem tužiteljstvo za Rafu Mira traži deset i pol godina zatvora.