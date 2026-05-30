Igrači PSG-a igraju za Ligu prvaka i ogroman bonus: Svatko će dobiti isti iznos

Pod vodstvom sportskog savjetnika Luisa Camposa PSG je promijenio način na koji dijeli premije. Klub je, za razliku od prijašnjih sezona, odustao od modela u kojem su najveće zvijezde imale individualne klauzule i posebne dogovore.

Sada vrijedi pravilo potpune jednakosti: Svi igrači dobivaju isti iznos, neovisno o statusu u momčadi, minutaži ili ulozi koju su imali tijekom natjecanja.

Svi dobivaju jednako

To znači da će isti bonus pripasti i najvećim zvijezdama i mladim igračima iz akademije, ali i onima koji su u Ligi prvaka odigrali tek nekoliko minuta. Prema L'Equipeu, čak bi i igrači s manjom minutažom, poput Lee Kang-ina, trebali dobiti identičnih milijun eura kao i ključni prvotimci.

Za PSG takav trošak ne predstavlja ozbiljan udar na budžet. Zahvaljujući novom, proširenom formatu Lige prvaka, pariški je klub u prošloj šampionskoj kampanji od UEFA-e uprihodio rekordnih 144.4 milijuna eura.

Eventualna obrana naslova donijela bi im i dodatne fiksne nagrade, među kojima je 6.5 milijuna eura za pobjedu u finalu te još 4 milijuna eura za plasman u UEFA Superkup. Drugim riječima, UEFA-ine premije u potpunosti bi pokrile trošak bonusa koje bi PSG isplatio svojim igračima.