VELIKA ZARADA

Igrači PSG-a igraju za Ligu prvaka i ogroman bonus: Svatko će dobiti isti iznos

N.M.

30.05.2026 u 14:25

Ousmane Dembele i Luis Enrique PSG Izvor: Profimedia / Autor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia
PSG u 18 sati u Budimpešti igra finale Lige prvaka protiv Arsenala, a Parižani bi u slučaju obrane naslova imali i dodatni razlog za slavlje. Svaki igrač koji je dio momčadi trebao bi dobiti po milijun eura premije, jednako kao i prošle sezone, piše L'Equipe.

Takav je dogovor s klupskom upravom, prema navodima francuskog lista, ispregovarao kvartet najutjecajnijih igrača - Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele i Vitinha.

Pod vodstvom sportskog savjetnika Luisa Camposa PSG je promijenio način na koji dijeli premije. Klub je, za razliku od prijašnjih sezona, odustao od modela u kojem su najveće zvijezde imale individualne klauzule i posebne dogovore.

Sada vrijedi pravilo potpune jednakosti: Svi igrači dobivaju isti iznos, neovisno o statusu u momčadi, minutaži ili ulozi koju su imali tijekom natjecanja.

Svi dobivaju jednako

To znači da će isti bonus pripasti i najvećim zvijezdama i mladim igračima iz akademije, ali i onima koji su u Ligi prvaka odigrali tek nekoliko minuta. Prema L'Equipeu, čak bi i igrači s manjom minutažom, poput Lee Kang-ina, trebali dobiti identičnih milijun eura kao i ključni prvotimci.

Za PSG takav trošak ne predstavlja ozbiljan udar na budžet. Zahvaljujući novom, proširenom formatu Lige prvaka, pariški je klub u prošloj šampionskoj kampanji od UEFA-e uprihodio rekordnih 144.4 milijuna eura.

Eventualna obrana naslova donijela bi im i dodatne fiksne nagrade, među kojima je 6.5 milijuna eura za pobjedu u finalu te još 4 milijuna eura za plasman u UEFA Superkup. Drugim riječima, UEFA-ine premije u potpunosti bi pokrile trošak bonusa koje bi PSG isplatio svojim igračima.

