Sprema se veliki egzodus iz Cityja: Među potencijalnim odlascima i Gvardiol

Na Etihadu se spremaju važne odluke, a prema pisanju Manchester Evening Newsa, klub bi moglo napustiti čak sedam zvijezda. Među njima se spominje i hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol .

Gvardiol se posljednjih mjeseci povezivao s Real Madridom, Barcelonom i Bayernom, a njegov status mogao bi postati jedna od zanimljivijih tema ljetnog prijelaznog roka.

Veliki klubovi prate situaciju

Manchester Evening News piše da je za Gvardiola najvažnija vijest na kraju sezone bila ta što se uspio oporaviti od loma noge na vrijeme za Svjetsko prvenstvo. U jednom trenutku postojala je ozbiljna bojazan da će propustiti turnir, no hrvatski branič vratio se ranije od očekivanog.

'Najbolja vijest za Joška Gvardiola na kraju sezone jest da se oporavio od loma noge na vrijeme za Svjetsko prvenstvo. Postojala je opasnost da će propustiti turnir, no napornim radom uspio se vratiti za četiri mjeseca umjesto predviđenih šest. Svjetsko prvenstvo mu je nova prilika da na najvećoj pozornici dokaže da je jedan od najboljih braniča na svijetu', navodi Manchester Evening News.

City mora donijeti važnu odluku

U tekstu se dodaje da bi dobar nastup na Svjetskom prvenstvu mogao dodatno podići Gvardiolovu tržišnu vrijednost i pojačati interes najvećih europskih klubova. Posebno se naglašava činjenica da još nije potpisao novi ugovor s Manchester Cityjem.

'To će mu samo podići cijenu i privući interes najvećih klubova, koji znaju da još nije potpisao novi ugovor na Etihadu. Ugovor mu istječe za dvije godine, što znači da je ovo ljeto posljednja prilika za City da zaradi velik novac na njemu ako Gvardiol odluči potražiti novi izazov nakon dvije teške godine u engleskom nogometu', dodaje se.

U Manchester Cityju zato bi ljeto moglo biti vrlo burno. Klub ima planove za pojačanja, ali prije završnog oblikovanja kadra morat će riješiti pitanje igrača koji bi mogli otići. Gvardiolovo ime u tom kontekstu posebno privlači pozornost jer je riječ o jednom od najvrjednijih hrvatskih nogometaša i igraču koji se već dokazao na najvećoj sceni.