Joško Vlašić ekskluzivno za tportal: Blanka nije završila karijeru! Priprema se za OI u Tokiju 2020.

Joško Vlašić, otac proslavljene hrvatske atletičarke Blanke, posljednjih tjedana proživljava vrlo emotivno u krugu obitelji uspjeh sina Nikole koji sve bolje igra za nogometni klub CSKA iz Moskve. No tema našeg razgovora ipak je Blanka Vlašić i njena karijera koja je zbog ozljede i dugog oporavka stigla do kritične točke

U cijeloj priči važno je napomenuti kako je Blanka posljednji put na natjecanju viđena u ljeto 2016. godine na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru. Također je poznato kako je zbog operacije i komplikacija s oporavkom propustila Olimpijske igre u Londonu 2012. Sad je u fokusu povratak i nastup na Olimpijskim igrama 2020. u Tokiju?

'Nakon operacije lijeve noge u veljači 2012. oporavak je poremetila bakterija koju je navukla, ali smo ipak to doveli do kraja. Znate, nastup u Londonu mogao joj je ugroziti karijeru i zaista bi bilo hazarderski i neodgovorno da je putovala u London', kazao je Vlašić, dodavši:

'Danas lijeva noga podnosi najveća opterećenja, ali problem stvara desna noga koju je Blanka operirala 2016. nakon što je u teškom stanju, s nevjerojatnim bolovima, uspjela osvojiti brončanu olimpijsku medalju. Tada smo odlučili kako više nikad nije opcija da nastupi u takvom stanju. Blanka je trenutačno u SAD-u na unaprijed planiranom putu te kako bismo pronašli rješenje da se što prije vrati punom treningu i natjecanjima. Ukratko, pronalazimo razne mogućnosti jer sportska medicina svakim danom ide naprijed, a Amerika je ishodište novih ideja i mogućnosti.'

Najčešće pitanje koje Joška Vlašića zadnjih mjeseci pitaju jest svakako hoće li se Blanka vratiti i koji su im planovi.

'Praksa realno ne pruža primjere u velikom postotku opravka i povratka vrhunskom sportu nakon takvih operacijskih zahvata – i na obje noge! No ako smo 2012. u težim okolnostima uspjeli s lijevom nogom, uvjeren sam kako će i s desnom nogom, koja joj trenutačno stvara bol, uskoro biti sve u redu. No jedna logičnost situacije ne nosi nužno i logično rješenje i uvijek se može dogoditi situacija koju niste predvidjeli. Blanka sebi više ne želi dozvoli bolove kao što je bio slučaj 2016., kada se vraćala skakanju. Ne samo zbog količine boli, nego i zbog neizvjesnosti i činjenice da niste potpuno spremni. Tada se pojavljuju sumnja, strah te situacija da se prezentirate u skromnom postotku s obzirom na mogućnosti. To Blanka više nije željela trpjeti jer ima svoje kriterije i zna koliko može biti dobra. Drago mi je što smo ustrajali u svemu tome', mirnim glasom ispričao je Vlašić.

Kako vam je kao Blankinu ocu i treneru bilo uživo gledati kako se muči na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine. Bolovi su postajali sve veći, ali ona je sve izdržala.

'Nakon prve operacije mnogi su govorili kako Blanka više nikad neće moći skakati, da se bol neće smanjiti. No napornim radom Blanka je, usprkos malom broju specifičnih treninga i natjecanja, uspjela doći na Olimpijske igre i uzela je broncu. Volim slikovito reći kako je u Rio otišla kao da vojnik na ratište ode gol i bos. Meni osobno bilo je jako teško to gledati… Evo, teško nalazim riječi kada vraćam te slike u svojoj glavi. Malo ljudi zna kako smo u avion za Rio ušli u zadnji trenutak i nismo znali hoće li uopće moći skakati. Naime, tih dana dogodilo se nešto o čemu sam rekao da nikada neću govoriti, ali sam uvjeren kako bi Blanka osvojila olimpijsko zlato – da se to nije dogodilo. Tu olimpijsku broncu smo Blanka i ja nazvali krvava medalja. Kada se vratila iz Rija, iza nje su stali Grad Split i država i od tog dana, iako se to možda ne vidi u javnosti, naporno svaki dan radimo da se vrati skakanju.'