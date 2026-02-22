Josip Brekalo zabio prvijenac za novi klub; pogledajte ga

Domaćin je poveo već u sedmoj minuti golom Sebastiana Klaasa, da bi na 2-0 povećao Tjark Scheller u 20. minuti. Luca Schuler je smanjio u 39. minuti, no u sudačkoj nadoknadi je Nick Batzner je vratio Paderborn na +2.

Korak bliže pobjedi Paderborn je stigao u 65. minuti kada je Mika Baur realizirao kazneni udarac za 4-1, a pitanje pobjednika je raziješeno u 68. minuti nakon što je Raphael Obermair pogodio za 5-1. Brekalo, koji je ušao početkom drugog dijela, postavio je konačnih 5-2 u 70. minuti. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Bio je to prvi Brekalov pogodak u dresu Herthe u koju je stigao početkom veljače iz Real Ovieda. Svoj posljednji gol zabio je u veljači. Paderborn je četvrti sa 43 boda, devet više od Herthe koja je sedma. Na vrhu se nalazi Schalke sa 46 bodova.