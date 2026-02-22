2. bundesliga

Josip Brekalo zabio prvijenac za novi klub; pogledajte ga

M.Š / HINA

22.02.2026 u 15:57

Josip Brekalo
Josip Brekalo Izvor: Profimedia / Autor: Antonio Pozo / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia
Hrvatski nogometaš Josip Brekalo postigao je pogodak za berlinsku Herthu koja je u susretu 23. kola druge njemačke lige izgubila na gostovanju kod Paderborna sa 2-5.

Domaćin je poveo već u sedmoj minuti golom Sebastiana Klaasa, da bi na 2-0 povećao Tjark Scheller u 20. minuti. Luca Schuler je smanjio u 39. minuti, no u sudačkoj nadoknadi je Nick Batzner je vratio Paderborn na +2.

Korak bliže pobjedi Paderborn je stigao u 65. minuti kada je Mika Baur realizirao kazneni udarac za 4-1, a pitanje pobjednika je raziješeno u 68. minuti nakon što je Raphael Obermair pogodio za 5-1. Brekalo, koji je ušao početkom drugog dijela, postavio je konačnih 5-2 u 70. minuti. Situaciju možete pogledati OVDJE.

Bio je to prvi Brekalov pogodak u dresu Herthe u koju je stigao početkom veljače iz Real Ovieda. Svoj posljednji gol zabio je u veljači. Paderborn je četvrti sa 43 boda, devet više od Herthe koja je sedma. Na vrhu se nalazi Schalke sa 46 bodova.

tportal
