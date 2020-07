Jose Mourinho postao tek peti trener u povijesti Premiershipa kojem je to uspjelo, a jedino je brži bio veličanstveni Alex Ferguson

Nogometaši Tottenhama slavili su u utakmici 33. kola engleskog prvenstva kod kuće protiv Evertona s minimalnih 1:0, a Jose Mourinho upisao je 200 pobjeda u Premiershipu

Prije njega to je uspjelo još četvorici trenera, a samo jedan od njih, veličanstveni Alex Ferguson, stigao je do te brojke brže od Mourinha. Legendarnom Škotu za to su trebale 322 utakmice, a Mourinho je to ostvario u 326.

Zanimljivo, Portugalac je 140 pobjeda upisao kao trener Chelsea s kojim je i osovjio svoja sva tri naslova u Engleksoj, 40 ih je došlo dok je vodio Manchester united, a ovo mu je bila deseta na klupi Tottenhama.