Jose Mourinho nakon godinu dana vraća se na Old Trafford; navijači Uniteda spremili su mu 'dobrodošlicu'

Cijeli je 'crveni' dio Manchestera već danima 'na igrama'. U samo četiri dana, od srijede do subote, United čekaju dva velika derbija, teško je uopće odlučiti se koji je važniji. Na stranu to što 'crvenim vragovima' ove sezone nikako ne ide, ali za ove dvije utakmice bi svi trebali imati dodatni motiv

Ako ne zbog same igre, onda zbog Josea Mourinha koji se na Old Trafford vraća točno nakon godinu dana otkako je dobio otkaz! A otišao je 'Specijalni' sa stilom, u stvari se niti nije stigao 'oprostiti' s najvjernijim navijačima koji su ga tjednima uporno vrijeđali i tjerali iz kluba. Na kraju je Mourinho izgubio tu bitku, presudili su mu loše igre momčadi na koju je ulupao gotovo 350 milijuna eura, a sve bez konkretnih rezultata .

Sada Jose Mourinho stiže na Old Trafford kao trener Tottenhama, a navijači Uniteda već su najavili 'toplu dobrodošlicu'. No, navikao je Portugalac, neće mu biti prvi put...

'Volim velike utakmice, volim igrati protiv najboljih momčadi i to je najvažnija stvar. Povratak na Old Trafford? To je povratak na mjesto gdje sam bio sretan, mogu to slobodno reći što god vi mislili', kazao je Mourinho u najavi utakmice i nastavio:

'Navijači Uniteda? Imam odličan odnos s navijačima. Ali u srijedu se vraćam kao trener momčadi koja će pokušati pobijediti United i to mi daje drugačiju perspektivu...'

Mnogi će reći kako Mourinho još nije prebolio otkaz u Unitedu...