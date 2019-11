Jose Mourinho saznao loše vijesti; preko noći će ostati bez tri važna igrača iz prve momčadi

Prije samo nekoliko dana Jose Mourinho je na klupi Tottenhama zamijenio Mauricija Pochettina, ali se odmah susreo s problemima na koje inače nije navikao. Prvo su mu čelnici kluba objasnili da u zimskom prijelaznom roku neće imati novca za pojačanja, ali mu nisu imali hrabrosti reći da će u isto vrijeme ostati bez nekih na koje je računao...

Čelni ljudi Tottenhama 'zaboravili' su Mourinhu reći kako će u zimskom prijelaznom roku najvjerojatnije ostati bez čak trojice prvotimaca Christiana Eriksena, Jana Vertonghena i Tobyja Alderweirelda!

Mourinho nije za to znao, a kad su mu priopćili njegov je izraz lica najbolje pokazao koliko ga je informacija iznenadila...

Sva trojica imaju ugovore do kraja lipnja 2020. godine, gotovo je sigurno da neće potpisati nove sa 'spursima' i sada je posljednja prilika da ih klub proda i barem nešto na njima zaradi!

Belgijski stoperi u par Vertonghen-Alderweireld zajedno vrijedi oko 150 milijuna eura, no teško da će ih netko kupiti 'u paketu'. Uz to je Vertonghen (32) već u veteranskim godinama i sklon je ozljedama, a prema Transfermarktu vrijedi oko 20 milijuna eura. Taj novac Tottenham za njega sigurno neće dobiti. Realnije je očekivati odštetu od 10 do 15 milijuna. I to će biti premija...