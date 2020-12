Jedna od najboljih srpskih rukometašica svih vremena sasvim iskreno progovorila o hrvatskim 'kraljicama šoka'; njene će riječi odjeknuti

Nekadašnja najbolja rukometašica svijeta Andrea Lekić oduševljena je uspjehom hrvatske ženske rukometne reprezentacije za koji kaže kako je prava 'rukometna bajka'

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija napravila je pravo čudo na Europskom prvenstvu u Danskoj. Nitko nije očekivao da će doći do samo kraja, a kamoli uzeti medalju, ali 'kraljice šoka' kako ih je prozvala i svjetska rukometna organizacija, su kući donijele broncu.

Hrvatska je još jednom ponosno stajala na postolju, a cure su pokazale da zaslužuju puno bolji status od onog kakav su imale do sada. Osim u Hrvatskoj, naše su reprezentativke skupile puno simpatizera i navijača diljem svijeta, a naklonili su im se i kolege i kolegice iz sporta.

Na putu do bronce pala je i Srbija koja je u Danskoj bila oslabljena jer je nekadašnjoj najboljoj rukometašici na svijetu Andrei Lekić pukla Ahilova tetiva pa nije mogla braniti boje svoje zemlje na Euru. Lekić se na kraju naklonila Hrvatskoj koja ju je, kao i mnoge druge, jednostavno oduševila.

'To što je Hrvatska napravila na ovom Europskom prvenstvu je rukometna bajka. To se smatra nemogućom misijom. Je li pomoglo to što nije bilo pritiska? Ne znam, ali skidam im kapu. Borile su se kao lavice. Ja za pola igračica iz hrvatske reprezentacije nisam znala, ali kapa dolje! Sada sam ih definitivno sve upoznala', rekla je 33-godišnja srpska rukometašica za Meridian Sport.