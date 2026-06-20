Ancelotti dobio najgore moguće vijesti: Svi strahuju da je za Raphinhu SP završeno

Raphinha je morao napustiti teren već u 40. minuti nakon što je osjetio bol u zadnjoj loži desne noge. Iznenada se srušio na travnjak, uhvatio za stražnju stranu noge i odmah zatražio liječničku pomoć.

Nakon kratkog pregleda postalo je jasno da ne može nastaviti susret, pa ga je zamijenio Rayan.

Iz Brazilskog nogometnog saveza naknadno su potvrdili kako je riječ o ozljedi zadnje lože desne noge, no pravi razmjeri problema bit će poznati tek nakon detaljnih liječničkih pretraga.

U brazilskom taboru vlada zabrinutost jer je gotovo sigurno kako će Raphinha propustiti posljednju utakmicu skupine protiv Škotske. Istodobno raste strah i da bi za 28-godišnjeg krilnog napadača SP zbog ove ozljede moglo biti završeno. Brazilski mediji nisu optimistični, ali iz reprezentacije pokušavaju primiriti situaciju.

'Nadamo se da nije ništa ozbiljno, ali još ne znamo točno, moramo pričekati rezultate liječničkih pregleda kad se vratimo u naš kamp', kazao je Ancelotti i pomalo neuvjerljivo dodao:

'Vjerujem da će sve biti dobro..'

Zabrinutost ne krije ni Vinicius Junior.

'Šteta je što se ozlijedio. Mislim da se radi o istoj povredi kao i prošli put. Tužni smo zbog njega. Nadamo se da neće biti ništa ozbiljno i da će moći ostati s nama', rekao je Vinicius.

Ozljeda dolazi u osjetljivom trenutku za Brazil jer se upravo u posljednjem kolu protiv Škotske odlučuje konačni poredak pri vrhu skupine. Brazil i Maroko imaju po četiri boda, Škotska je na tri, dok je Haiti već ostao bez izgleda za prolazak.

Ako se potvrde najcrnje prognoze, Ancelotti će ostati bez jednog od ključnih igrača u nastavku turnira. Prema najavama iz brazilskog stožera, priliku bi protiv Škotske mogao dobiti Neymar, koji zbog ozljede i oporavka nije konkurirao za prve dvije utakmice na ovom SP-u..