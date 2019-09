Je li ovo Dinamovih 11 za Manchester City ili će Bjelica pripremiti nekakvo iznenađenje za Guardiolu?

U utorak Dinamo očekuje najteže gostovanje u Ligi prvaka, u sklopu drugog kola hrvatski prvak igra na Etihadu protiv Manchester Cityja (21 sat)

Naravno, nije nemoguće da nas Bjelica opet s nečime iznenadi, dosad je to znao napraviti, i to vrlo uspješno, a tek će se uoči same utakmice vidjeti što je ovoga puta smislio Dinamovog stratet, jer je suparnik jedan od kandidata za osvajanje Lige prvaka.