Andrej Kramarić otkrio nam zašto već nije na terenu, što misli o konkurentima iz reprezentacije i kakve Dinamo ima izglede protiv Cityja

Hrvatski reprezentativac i napadač njemačkog bundesligaša Hoffenheima, 28-godišnji Andrej Kramarić u procesu je oporavka, a u razgovoru za tportal otkrio je zašto taj proces kasni, kakva su njegova iskustva igranja protiv moćnog Manchester Cityja, te kako se misli, pokraj Petkovića i Oršića, nametnuti izborniku Daliću

'Malo se sve rastegnulo, ali doktori nisu htjeli forsirati, pa je sve malo prolongirano. Već jesam u trenažnom procesu, ali od idućeg tjedna počet ću raditi s momčadi. Osim toga, imao sam i problema sa zarastanjem rane, malo je krvarila predugo, pa sam i zbog toga morao biti oprezan. Meni je čak i draže da me liječnici nisu htjeli forsirati, jer zbog manjka mišića postojala je mogućnost neke druge ozljede', rekao je Andrej Kramarić u razgovoru za tportal.

No, kada nam je krajem kolovoza Kramarić najavio odlazak na operaciju , svi smo se nadali da bi kroz tri tjedna ovaj igrač s 46 nastupa u hrvatskom dresu i 13 postignutih golova, mogao izborniku biti na raspolaganju za ovaj kvalifikacijski mini-ciklus.

Izborniku Daliću sve ste lijepo objasnili?

'Da, čuli smo se, rekao sam mu da, nažalost, nisam spreman. Jer kako bih i bio spreman, kad još nisam odradio trening s ekipom? Tko zna, možda sam čak i mogao forsirati, iako mi liječnici nisu dali zeleno svjetlo, ali pitanje je kakve bi to posljedice kasnije donijelo. Naravno, u stalnom sam kontaktu i s dr. Sašom Jankovićem, koji me je operirao, tako da svi imaju pravu sliku o stanju moje ozljede'.

Je li vas strah kako ćete se izboriti za mjesto u reprezentaciji, jer i Bruno Petković i Mislav Oršić, igrajući u dresu Dinama, ali i reprezentacije, pokazuju vrhunsku formu?

'Naravno da sam sretan da dečki igraju dobro. Ali ja ne želim razmišljati na taj način, jer ipak je drugačije zabijati u Hrvatski telekom Prvoj ligi, nego u njemačkom prvenstvu. Ja ću biti fokusiran isključivo na svoje igre, da se što prije vratim u natjecateljsku formu. Znam, trebat će mi malo vremena, potrudit ću se da to sve bude što bolje'.

U vrijeme dok je Kramarić nosio dres Leicestera igrao je protiv Manchester Cityja, no bilo je to vrijeme kada je 'građane' trenirao Manuel Pellegrini. No, igrao je Kramarić protiv Cityja i iz ove Guardioline ere, prošle sezone, kada je s Hoffenheimom bio sudionik Lige prvaka.

'Manchester City po mom je mišljenju trenutno najjača ekipa na svijetu. Možda nemaju individualno najjače igrače, ali kao momčad djeluju strašno. Gaze sve pred sobom, pa su tako recimo dobili Watford 8:0. No, zna im se dogoditi i kiks kao protiv Norwicha (op.a. poraz 2:3), što je dokaz da su i oni ljudi od krvi i mesa. Kad su igrali protiv nas, možda su nas malo i podcijenili, ali takvu su nas pobijedili u obje utakmice 2:1. Istina, bili su bolji, ali nisu nas toliko izdominirali. A mi smo u te obje utakmice vodili 1:0. Ponavljam, radi se o top ekipi, s vrhunskim trenerom'.

Na svečanosti dodjele nagrade The Best, kada su prikazivali reakcije nominiranih za najbolje golmane, pokazali su scenu kada Ederson Moraes skida vaš udarac. No, jednom ste ga ipak uspjeli matirati?

'Zabio sam jedan gol, bilo je to u drugoj utakmici, kada sam poentirao iz penala. U prvoj utakmici sam ušao s klupe, dok sam u ovoj drugoj bio na terenu svih 90 minuta. U to sam vrijeme bio u odličnoj formi, dobro sam se osjećao. I osjetio sam da se može igrati protiv Cityja, posebno u individualnim akcijama. No, ponavljam, kao oni su kao ekipa staršno moćni, pa protivnika znaju stjerati u kut'.

A čemu se onda Dinamo, koji sljedećeg tjedna gostuje na Etihadu, može nadati u ogledu s takvim protivnikom?

'Dinamo je strašno zanimljiv, pokazuje da zna odigrati jako dobro u defanzivnoj formaciji, pa onda zaprijetiti iz kontre i polukontre. Imam dojam da Dinamo u svojoj skupini može do drugog mjesta, da je bolji i od Šahtara i od Atalante, a to smo vidjeli već u prvom kolu. I siguran sam da nakon takve Dinamove predstave, Manchester City ga neće podcijeniti. Bit će 'modrima' teško na Etihadu, možda će čak i izgubiti, ali siguran sam da to neće biti razvaljivanje, kao što se nekad događalo Dinamu, već da će rezultat biti na knap. Šteta jedino što se možda ova utakmica ne igra u Zagrebu, jer Dinamo bi, dok je u ovom zanosu, pred svojim navijačima imao više izgleda', završio je Andrej Kramarić ovaj razgovor za tportal.