Iz EHF-a stigla žestoka prijetnja, rukomet u BiH u 'grobu': I neka nas je sve sramota...

U Bosni i Hercegovini rukomet je zaglibio u 'duboko blato', a na kraju je došlo do toga da je Europska rukometna federacija zaprijetila Rukometnom savezu BiH sa suspenzijama

Tako je EHF dao rok Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine da riješi probleme do 20. kolovoza, jer će u suprotnom i Savez, ali i klubovi biti suspendirani. To bi praktički značilo i izostanak reprezentacije iz kvalifikacija za EURO 2020. ukoliko EHF realizira svoju prijetnju. Vremena nema puno i teško da će se u tako kratkom periodu riješiti brojni problemi s kojima je suočen rukomet u BiH.

'Tek u pokušaju uvođenja sistema vidjela sam da je, nažalost, većina klubova i igrača navikla na nepostojanje sistema. Lakše je ono, ja tebi, ti meni. Samo ja znam kakve sam molbe i pritiske imala, ali nisam popuštala.

A, onda shvatiš da naš rukomet nema strategiju i da su osobni interesi mnogo izraženi. Evo, dok se mi prepucavamo da li je sve u milimetar po nacionalnim uzusima, uništavamo generacije. I neka nas je sramota...

Upoznala sam ljude sa vizijom, ali upoznala sam i one koji su spremni budućnost generacije prodati za 100KM, one koji su iskoristili Savez i reprezentaciju za svoju promociju, one koji su kroz blagajnu Saveza naplaćivali masne honorare i ostavljali Savez u dugovima. Upoznala sam one koji se svađaju oko latinice i ćirilice, a potpisuju se prstom...

Ima li BH rukomet budućnost? Ima, ali da iz njega izađu SVI koji su ga u grob strpali i koji su bili ljudi sistema – i tad, i sad. Svi koji su šutjeli dok je Savez propadao, krivi su. Ja znam samo par onih koji su rekli NE kriminalu u Savezu i čast mi je da su bili dijelom moga tima u Tuzli..., dio je priopćenja Lejle Hairlahović koji je digao sportsku javnost u BiH na noge.