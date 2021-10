Iz Dinama su se oglasili i potvrdili ono najgore; sad je poznato koliko će Mislav Oršić pauzirati zbog ozljede gležnja

Gotovo je sigurno da bi Mislav Oršić (28) dobio priliku zaigrati u dresu reprezentacije na utakmicama protiv Cipra (8. listopada) i Slovačke (11. listopada), no zbog ozljede će propustiti ovaj krug kvalifikacija za plasman na SP 2022. godine. No, liječnički su pregledi pokazali kako će Oršić pauzirati duže nego što se u početku mislilo, a to znači nove probleme za Dinamo

Ove je sezone Mislav Oršić (28) odigrao 15 utakmica za Dinamo u svim natjecanjima, zabio je četiri gola uz još dvije asistencije. Na posljednjoj utakmici Europske lige, u gostujućoj 3:0 pobjedi Dinama kod Genka, Oršić je asistirao za gol Ivanušeca (1:0) te je izborio jedanaesterac iz kojeg je Petković zabio za konačnih 3:0.

U sjajnoj je formi dočekao reprezentativno okupljanje i sigurno je da bi ga Zlatko Dalić koristio na utakmicama protiv Cipra (8. listopada) i Slovačke (11. listopada). No, zbog ozljede gležnja Oršić je otpao za ove dvije utakmice, a nakon dodatnih liječničkih pregleda iz Dinama su potvrdili loše vijesti. 'Mislav Oršić je ozlijedio skočni zglob, napravljen je magnet i danas se vratio u klub. Počinjemo s fizikalnom terapijom i nadamo se da oporavak neće potrajati više od dva do tri tjedna', potvrdili su iz Dinama. Sve utakmice UEFA Lige prvaka, UEFA Europske lige i Hrvatski Telekom Prve lige možete gledati na MAXtv-u (Arenasport). Više informacija OVDJE.