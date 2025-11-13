Ivica Olić nakon velike pobjede: Drago mi je da sudac nije prekinuo utakmicu...

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija pobijedila je Litvu 4:0 u 3. kolu kvalifikacija za plasman na U-21 Europsko prvenstvo 2027. godine

Utakmica je odigrana u Velikoj Gorici po gustoj magli, ali broji se uvjerljiva 4:0 pobjeda Mladih Vatrenih čime je momčad Ivice Olića izbila na vrh ljestvice skupine H s dva boda više od drugoplasirane Turske. Strijelci za Hrvatsku bili su Fabijan Krivak, Lovro Zvonarek i Leon Grgić, koji se istaknuo s dva gola.

Olić je nakon susreta istaknuo zadovoljstvo ostvarenim ciljem. 'Cilj nam je ostvaren, tri boda su nam bila najvažnija i, naravno, sve kako je utakmica išla smo i očekivali, s obzirom na to da smo ih dobro analizirali i gledali do sada. Igrali su sa svim našim protivnicima, tako da smo imali jasnu sliku što očekivati od Litve – to je taj niski blok, beskonačno mnogo duela i prekršaja, pokušavaju što više ležati na terenu, koristiti vrijeme i čekati svoju priliku kroz kontru i polukontru. Nama je bio cilj ostati strpljiv i pokušati protivniku zabiti pogodak što prije jer time si olakšavamo posao. Isto se na kraju i ispostavilo – nakon 1:0 su oni možda malo ofenzivnije krenuli igrati i ostavljali nam velike prostore za polukontre i kontre. Prije 2:0 imali smo dvije sjajne situacije koje smo mogli puno bolje odigrati i doći do pogotka i ranije', rekao je Olić. Osvrnuo se i na teške uvjete u kojima se susret odigrao. 'Uvjeti, naravno, vama na tribini i onima malo dalje, sigurno su bili teški – ništa se nije vidjelo. Ja sam uz liniju donekle u prvom poluvremenu vidio slabije, ali u drugom poluvremenu se moglo vidjeti bolje, barem s moje točke. Puno jasnija slika, tako da su uvjeti bili takvi kakvi jesu, ali sudac je odlučio da će se utakmica igrati. Vidio je koliko mu je trebalo, htjeli su da se utakmica završi, a meni je drago da se nije prekinula ili odgodila za sutra. Taj jedan dan više ili odgoda nosi napetost i iščekivanje, tako da mi je drago da se završilo i upisali smo ta tri boda koja su nam bila jako važna', dotaknuo se Olić.

Hrvatska U-21 - Litva U-21 4:0 sažetak Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel

Olić je objasnio i zašto je domaćin susreta bila Velika Gorica. 'Problem je u tome što nekoliko tjedana ranije moraš prijaviti i satnicu. Kad smo bili svjesni toga, više se nije moglo promijeniti. A i prognoza – praktički se u pet minuta magla spustila, neke stvari ne možeš iskontrolirati ni predvidjeti. Svi smo se radovali lijepom vremenu i ugodnoj temperaturi. Žao mi je zbog gledatelja na tribinama, ali i putem televizije', rekao je izbornik. Napadačka učinkovitost momčadi posebno ga je razveselila. 'Otvorilo se, iako smo imali dvije stative i nekoliko šansi. Dosta smo prilika stvorili. Drago mi je, i jako je važno tim dečkima da zabiju gol, pogotovo našem napadaču Grgiću koji je zabio dva gola. To mi je jako drago jer smo to vježbali na treningu – radili smo tu prvu stativu, da se napada i uđe u tu zonu, što je jako važno da napadač napadne prvu stativu. Tako smo zabili prvi gol, kao i on svoj prvi pogodak. Na kraju, iz prekida, što me uvijek raduje, zabili smo i četvrti gol – njegov drugi za nas. Mogu samo čestitati dečkima na tri boda, to smo morali napraviti, a sad nas čeka teško gostovanje u Mađarskoj', rekao je Olić.

Hrvatska U-21 - Litva U-21, kvalifikacije za EP, 13.11.2025. Izvor: Cropix / Autor: Goran Mehkek







Sljedeća utakmica čeka mlade Vatrene već u utorak, 18. studenoga, kada u Budimpešti gostuju kod Mađarske. 'Čeka nas jako teško gostovanje kod Mađarske. Nijednu utakmicu nisu izgubili, svima su zabili makar jedan gol i čeka nas teška utakmica. Ali vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu i napraviti korak prema Euru', naglasio je Olić. Olić je pohvalio i suradnju sa stručnim stožerom A reprezentacije, dotaknuvši se Adriana Jagušića, koji je bio na pretpozivu izbornika Zlatka Dalića. 'Imamo suradnju koja je na jednom posebnom odnosu i redovito komuniciramo. Drago nam je zbog svakog igrača koji se probije u A selekciju. S velikom pozornošću ćemo sutra pratiti nastup Luke Vuškovića', rekao je Olić. Govorio je i o povratku Antona Matkovića nakon duže stanke zbog ozljede. 'Želimo mu da se što prije vrati u natjecateljski ritam. Matković se polako vraća i to nas sve raduje, nadam se njegovoj dobroj formi i tada bi se mogao naći na popisu', otkrio je Olić.

Hrvatska U-21 - Litva U-21 4:0 (golovi) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport / Croatel