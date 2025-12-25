VELIKO PRIZNANJE

Ivana Martinčić proglašena trećom najboljom sutkinjom na svijetu

A.H./Hina

25.12.2025 u 21:58

Ivana Martinčić
Ivana Martinčić Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Međunarodna federacija za nogometnu povijest i statistiku (IFFHS) proglasila je hrvatsku sutkinju Ivanu Martinčić trećom najboljom nogometnom sutkinjom u protekloj godini.

Martinčić je zauzela treću poziciju sa 67 bodova. Talijanka Maria Sole Ferrieri Caputi je proglašena najboljom sakupivši 97 bodova, dok je Francuskinja Stephanie Frappart druga sa četiri boda manje.

Martinčić, rođena Križevčanka, krajem svibnja sudila je najveći dvoboj svoje karijere - finale Lige prvakinja između ženskih ekipa Arsenala i Barcelone. U srpnju je sudila i polufinale ženskog EURO-a između Engleske i Italije.

Suđenjem se počela baviti 2008. godine, a od 2014. je na FIFA-inoj listi. Prije četiri godine ispisala je povijest kao prva žena koja je vodila utakmicu muške prve lige HNL-a kao glavna sutkinja na okršaju između Gorice i Hrvatskog dragovoljca.

