Ivan Perišić postao je 19. hrvatski nogometaš u finalima Lige prvaka, a mogao bi nastaviti i veliki niz koji traje još od 2013. godine

Ivan Perišić je probojem Bayerna u finale ovogodišnjeg izdanja Lige prvaka postao 19. hrvatskim nogometašem koji je sa svojim klubom dospio na korak do osvajanja elitnog europskog klupskog natjecanja.

U nedjelju, 23. kolovoza, kad će Bayern igrati protiv Paris Saint-Germaina za naslov europskog prvaka, Perišić će moći postati 11. hrvatskim reprezentativcem koji je s klubom stigao na krov Europe.

To je uspjelo čak četiri puta hrvatskom rekorderu Luki Modriću s Real Madridom (2014., 2016., 2017., 2018.). Tri puta, također s Realom, do trofeja je stigao Mateo Kovačić (2016., 2017., 2018.), a dvaput je to uspjelo Dariju Šimiću s Milanom (2003. i 2007.).

Po jednom su u momčadi europskog prvaka bili Alen Bokšić s Olympique Marseilleom (1993.), Zvonimir Boban s Milanom (1994.), Davor Šuker s Real Madridom (1998.), Igor Bišćan s Liverpoolom (2005.), Mario Mandžukić s Bayernom (2013.), Ivan Rakitić s Barcelonom (2015.) i Dejan Lovren s Liverpoolom (2019.).