Evo što kažu šokirani igrači Malmoa nakon remija s Dinamom

Oscar Lewicki je u prvom poluvremenu glavom doveo domaće u vodstvo, a gol je dugo izgledao kao ključni trenutak susreta. Međutim, u samoj završnici utakmice, Dinamo je izjednačio i rastužio domaće igrače.

Lewicki je nakon utakmice izrazio veliko razočaranje.

'Definitivno smo svi razočarani. Mislim da smo se borili cijelu utakmicu. Oni su postigli gol na kraju i to je jako razočaravajuće. Činilo se kao da smo na putu do pobjede', izjavio je Lewicki.

Njegov suigrač, Sead Hakšabanović, također nije mogao sakriti tugu zbog podjele bodova.

'Nažalost, boli. Mislim da smo zaslužili tri boda, iako smo se veći dio utakmice branili. Na kraju je bilo puno emocija i vrlo napeto', rekao je Hakšabanović.

Golman Melker Ellborg poručio je i da ima nešto pozitivno iz ove utakmice: 'Naša defenzivna igra!'