Istrin trener nedavno je rastužio Rujevicu, a u srijedu želi ponoviti scenarij

Stadion na Rujevici ove je srijede domaćin polufinalnom srazu Rijeke i Istre u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu. Taj je ogled na rasporedu u 20 sati, uz prijenos na MAXSportu 1 (MAXtv).

Pogledamo li tablicu SHNL-a jasno je da je Rijeka favorit, međutim Španjolac rođen u Urugvaju, a sada trener Istre 1961, Gonzalo Garcia itekako dobro zna kako se suprotstaviti Đalovićevoj ekipi.

U svom drugom, povratničkom mandatu, već je osjetio slast pobjede na Rujevici. Bilo je to početkom veljače, kada je Istra slavila 1:0.

'Prije svega, utakmice s Rijekom su derbi, stoga ih to čini posebnijim, a drugo, oni su jako dobra ekipa s kvalitetnim igračima, imaju dobru sezonu. Očekujem tešku utakmicu, igrali smo nedavno kod njih i vjerujem da će detalji odlučivati o utakmici. Ekipa je fantastično, svi su svježi, spremni za ovu utakmicu. Dobro su trenirali ovih dana, danas bi trebali biti na 100 posto, a sutra na 200 posto.

Uvijek kada igramo u Rijeci, prate nas i naši navijači, to je lijepo vidjeti, uzbuđeni su, podupiru nas i guraju. Siguran sam da ćemo dati najbolje od sebe kako bi ih usrećili. Ne sjećam se ni jedne utakmice s Rijekom koja nije bila teška, no ako ćemo iskreno, sve utakmice u našem prvenstvu su teške. Očekujem vidjeti Rijeku vrlo agresivnu, s velikim pritiskom, vjerujem da će nas od prve minute napasti i htjeti preuzeti utakmicu. No, od svoje ekipe očekujem da ćemo pokazati osobnost, da se branimo kad se trebamo braniti i napadnemo kad trebamo napasti. Trebamo biti pametni i razumjeti tajminge u utakmici', rekao je uoči puta za Rijeku Istrin trener Gonzalo Garcia.