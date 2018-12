Inter u dramatičnom derbiju svladao Napoli u posljednjim trenucima utakmice

U derbiju 18. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je kao domaćin svladao Napoli sa 1-0 (0-0) golom Lautara Martineza u prvoj minuti sudačke nadoknade.

Akciju za pogodak započeo je hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović koji je poslao preciznu loptu do Keitea Baldea na lijevo krilo, a Baldeov ubačaj Lautaro je uspio poslati u mrežu.

Brozović je odigrao čitavu utakmicu za Inter, Ivan Perišić je igrao za "crno-plave" do 74. minute, dok je Šime Vrsaljko ostao na klupi pobjedničkog sastava, baš kao i Marko Rog kod poraženog Napolija.

Napoli je susret završio s dva igrača manje jer su isključeni Koulibaly u 82. i Insigne u petoj minuti nadoknade.

Ovom pobjedom treći Inter se približio drugom Napoliju na pet bodova, razlike, Inter ima 36, a Napoli 41 bod. Vodeći je Juventus, koji je ranije u srijedu igrao 2-2 na gostovanju kod Atalante u Bergamu, sa 50 bodova.

Prvak Juventus ostao je neporažen u ovoj sezoni Serie A i nakon 18. kola u kojemu je morao nadoknađivati zaostatak od jednog pogotka i to s igračem manje na terenu. Juventus je poveo već u 2. minuti autogolom Djimsitija, no Atalanta je preokrenula s dva pogotka Zapate u 24. i 56. minuti. U međuvremenu je i Juventus ostao s igračem manje jer je u 53. minuti Bentancur dobio drugi žuti karton, no u 78. minuti je Criatiano Ronaldo u gužvi glavom uspio poravnati na 2-2 nakon što ga je uposlio bivši hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić.

Bivši kapetan naše reprezentacije Dario Srna igrao je svih 90 minuta za Cagliari u 1-0 (1-0) domaćoj pobjedi protiv Genoe do koje je stigao preko Fariasa (45+3) u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Filip Bradarić je za Cagliari ušao u 87. minuti, dok je Marko Pajač ostao na klupi momčadi sa Sardinije koja je sada 13. sa 20 bodova, jednim više od 14. Genoe.

Marko Pjaca odigrao je čitavu utakmicu u iznenađujućem 0-1 (0-1) domaćem porazu Fiorentine od Parme. I u toj je utakmici jedini pogodak pao u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, a tri boda gostima osigurao je Inglese (45+2). I 10. Fiorentina i 12. Parma sada imaju po 25 bodova.

Milan Badelj je 2-0 (1-0) pobjedu Lazija na gostovanju kod Bologne odgledao s klupe za pričuve, a strijelci za rimski sastav bili su Luiz Felipe (30) i Lulić (90). Bio je to dvoboj dva brata trenera, domaću Bolognu vodio je Filippo Inzaghi, a gostujući Lazio Simone Inzaghi.

Lazio je četvrti sa 31 bodom, a Bologna 18. sa 13.

Roma je na svom terenu svladala Sassuolo s uvjerljivih 3-1 (2-0). Roma je do uvjerljive prednosti stigla u prvom poluvremenu preko Perottija (8-11m) i Schicka (23), u nastavku je Zaniolo (59) povisio na 3-0, da bi Babacar (90) u samoj završnici smanjio na konačnih 3-1. Ante Ćorić nije konkurirao za nastup u momčadi Rome koja je sada sedma sa 27 bodova, dva više od 11. Sassuola.

Torino je sa 3-0 (1-0) svladao Empoli golovima N'Koloua (44), De Silvestrija (49) i Falquea (75) te skočio na osmo mjesto sa 26 bodova, dok je Empoli 16. sa 16 bodova. Susret SPAL-a i Udinesea u Ferrari završio je bez golova, a Lorenzo Šimić i Andrija Balić nisu ulazili u igru za SPAL, odnosno Udinese. SPAL je 15. sa 17 bodova, a Udinese 17. sa 15.

Ranije u srijedu su Frosinone i Milan igrali 0-0, a Alen Halilović nije igrao za Milan koji je sada šesti sa 28 bodova, dok je Frosinone 19. sa 10.