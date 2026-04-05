Inter 'petardom' korak bliže Scudettu: Majstorija Calhanoglua, Sučiću opet 'mrvice'

Interov kapetan Lautaro Martinez je povratak u momčad proslavio postigavši dva gola, oba na asistenciju Marcusa Thurama. Prvi put je mrežu zatresao već na isteku prve minute, a drugi put u 52. minuti.

Hakan Calhanoglu je u dodatku prvog poluvremena projektilom s 30-ak metara svladao Svilara, a u 55. minuti je ubacio iz kuta za gol glavom Marcusa Thurama. Nicolo Barella je u 63. minuti projurio gostujućom obranom i postigao gol za 5-1.